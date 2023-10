Le vaisseau spatial indien Aditya-L1 reprend son voyage vers Soleil-Terre L1

L'Aditya-L1 de l'Inde, la première mission du pays vers le soleil, a achevé avec succès une manœuvre de correction de trajectoire le 6 octobre, selon l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). Le vaisseau spatial est maintenant sain et en bonne voie pour atteindre le point de Lagrange Soleil-Terre 1.

Aditya-L1, du nom du dieu solaire hindou, sera positionné sur une orbite de halo autour de L1, qui est le point entre le soleil et la Terre où les forces gravitationnelles des deux corps célestes s'équilibrent. Cet emplacement offre un point de vue unique pour étudier les phénomènes solaires et la météorologie spatiale.

La manœuvre de correction de trajectoire est une opération critique qui garantit que le vaisseau spatial reste sur la trajectoire prévue. En apportant de petits ajustements à sa trajectoire, l'ISRO s'assure qu'Aditya-L1 atteint sa destination avec précision et optimise ses observations scientifiques.

Une fois qu’Aditya-L1 aura atteint son orbite finale, il commencera à collecter des données précieuses sur le soleil et ses activités. La mission vise à étudier la couronne solaire, qui est la partie la plus externe de l'atmosphère solaire, et à étudier la dynamique des éjections de masse coronale (CME) et leur influence sur la météo spatiale.

Comprendre le soleil et son comportement est crucial pour les prévisions météorologiques spatiales et pour protéger les infrastructures critiques sur Terre, telles que les satellites et les réseaux électriques, contre les tempêtes solaires. Aditya-L1 contribuera aux efforts mondiaux dans ce domaine et renforcera les capacités de l'Inde en matière de recherche et de technologie spatiales.

La manœuvre réussie de correction de trajectoire marque une étape importante pour la mission Aditya-L1. Alors que le vaisseau spatial poursuit son voyage vers L1, les scientifiques et les chercheurs attendent avec impatience les précieuses données qu'il fournira sur les mystères du soleil et son impact sur notre planète.

Sources:

– Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO)

– « La mission Aditya s'apprête à percer les secrets de la couronne solaire », The Hindu