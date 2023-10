Le vaisseau spatial Aditya-L1 de l'ISRO voyage au-delà de la sphère d'influence terrestre

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a annoncé samedi que son vaisseau spatial Aditya-L1 avait réussi à échapper à la sphère d'influence terrestre et était maintenant en route vers le point de Lagrange Soleil-Terre 1 (L1). C'est la deuxième fois que l'ISRO envoie un vaisseau spatial au-delà de la sphère d'influence terrestre, la première étant la mission Mars Orbiter.

Le vaisseau spatial de la mission solaire Aditya-L1 a déjà commencé à collecter des données, qui fourniront des informations précieuses sur le comportement des particules dans l'environnement terrestre. Plus précisément, les données collectées autour de L1 aideront les scientifiques à analyser l’origine, l’accélération et l’anisotropie du vent solaire et des phénomènes météorologiques spatiaux. Le lancement d'Aditya-L1 par la fusée PSLV-C57 a été réalisé avec succès par l'ISRO le 2 septembre.

Ce vaisseau spatial avancé est équipé d’un total de sept charges utiles différentes pour l’étude du Soleil. Quatre de ces charges utiles observeront la lumière émise par le Soleil, tandis que les trois autres mesureront in situ les paramètres du plasma et des champs magnétiques. Aditya-L1 sera positionné sur une orbite de halo autour du point lagrangien 1, situé à 1.5 million de kilomètres de la Terre en direction du Soleil. Cette orbite permettra au vaisseau spatial d'observer en permanence le Soleil dans la même position relative.

La mission Aditya-L1 représente une étape importante pour l'ISRO et met en évidence la présence croissante de l'Inde dans le domaine de l'exploration spatiale. En étudiant le Soleil et son comportement, les scientifiques espèrent mieux comprendre notre système solaire et son impact sur la Terre. Ces données contribueront sans aucun doute à l’avancement de la prévision météorologique spatiale et d’autres domaines connexes.

Sources : Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO)