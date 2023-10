La mission indienne Aditya-L1 échappe à la sphère d'influence terrestre

By

La mission indienne Aditya-L1, visant à étudier les couches les plus externes du Soleil, a franchi une étape importante de son voyage. Le vaisseau spatial a réussi à franchir le point où il échappe à « la sphère d'influence de la Terre », selon l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). Le voyage de quatre mois d'Aditya-L1 vers le centre du système solaire a débuté le 2 septembre.

Le vaisseau spatial a parcouru une distance de 920,000 570,000 kilomètres (2014 XNUMX miles), soit un peu plus de la moitié du voyage total. À ce stade, les forces gravitationnelles de la Terre et du Soleil s’annulent, permettant à Aditya d’entrer sur une orbite stable autour de l’étoile la plus proche. Cette réalisation marque la deuxième fois que l'ISRO parvient à envoyer un vaisseau spatial au-delà de la sphère d'influence terrestre, la première étant la mission Mars Orbiter en XNUMX.

Alors que la récente mission du rover lunaire a été déçue en raison de l’échec du réveil, l’ISRO reste optimiste. En août, l’Inde est entrée dans l’histoire en devenant le premier pays à faire atterrir un engin près du pôle sud lunaire. Le rover lunaire Pragyan a inspecté son site d'atterrissage avant d'être mis hors tension pour la nuit lunaire. Bien que les tentatives visant à réactiver le véhicule à énergie solaire aient été accueillies par le silence, le président de l'ISRO, S. Somanath, a déclaré que la mission était toujours un succès.

Les réalisations de l'ISRO en matière d'exploration spatiale ont positionné l'Inde comme un acteur clé. En plus de la mission Aditya-L1, l'Inde prévoit de lancer une mission avec équipage sur l'orbite terrestre au cours de l'année prochaine. Cette prochaine mission, ainsi que la mission Mars Orbiter, placent l'Inde à l'avant-garde des incursions des pays asiatiques dans l'exploration spatiale.

Alors que les États-Unis et l'Agence spatiale européenne ont envoyé de nombreuses sondes pour étudier le Soleil, la mission réussie de l'ISRO marquera une étape importante car elle sera la première d'un pays asiatique à être placée en orbite autour du Soleil.

Sources : ISRO