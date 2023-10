La mission indienne Aditya-L1 atteint une orbite stable autour du Soleil

By

La mission Aditya-L1, lancée par l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) le 2 septembre, a atteint avec succès une orbite stable autour du Soleil, marquant une étape importante pour les efforts d'exploration spatiale de l'Inde. Aditya-L1, du nom de la divinité hindoue du Soleil, transporte des instruments qui observeront les couches les plus externes du Soleil.

Après avoir parcouru 920,000 1 kilomètres, Aditya-LXNUMX est désormais entrée sur une orbite stable en halo autour du Soleil. Cette orbite est obtenue lorsque les forces gravitationnelles du Soleil et de la Terre s'annulent, permettant au vaisseau spatial de maintenir sa position par rapport au Soleil. Il est à noter que l’ISRO a désormais réalisé cet exploit pour la deuxième fois, la première étant la mission Mars Orbiter.

Les récents succès de l'Inde en matière d'exploration spatiale ont placé le pays à l'avant-garde de la recherche spatiale. En août, l’Inde est devenue le quatrième pays à poser un vaisseau spatial sur la Lune, lorsque son rover Pragyan a exploré le pôle sud lunaire. Bien que le silence radio du rover laisse incertains les espoirs de réactivation, l'ISRO considère la mission comme un succès puisque Pragyan a rempli ses objectifs attendus.

Avec ses précédentes missions sur Mars en 2014 et sur la Lune en 2019, ainsi que ses projets de mission avec équipage en orbite terrestre l'année prochaine, l'Inde continue d'étendre son programme spatial. Alors que d'autres pays, comme les États-Unis, le Japon et la Chine, ont envoyé des sondes vers le Soleil, la mission Aditya-L1 de l'ISRO sera la première d'un pays asiatique à être placée en orbite autour de notre étoile la plus proche.

La mission Aditya-L1 constitue une réalisation importante pour le programme d'exploration spatiale indien et constitue un développement passionnant pour la communauté scientifique mondiale. En étudiant les couches externes du Soleil, la mission fournira des informations précieuses sur l'activité solaire et son impact sur notre planète.

