Les ambitieuses missions spatiales de l’Inde : se préparer pour l’avenir

L'Inde a récemment franchi une étape importante dans l'exploration spatiale en faisant atterrir avec succès Chandrayaan-3 sur le pôle sud de la Lune, ce qui en fait le quatrième pays à accomplir un tel exploit. Forte de ce succès, l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a déjà jeté son dévolu sur de nouvelles missions, notamment la mission solaire Aditya-L1 et la mission de vols spatiaux habités Gaganyaan.

La mission Aditya-L1 devrait atteindre sa destination, le Soleil, à la mi-janvier de l'année prochaine. Parallèlement, la mission Gaganyaan est la toute première mission de vol spatial habité de l'ISRO, dont l'objectif est de lancer un équipage de trois astronautes sur une orbite terrestre inférieure. Un budget de Rs 10,000 XNUMX crore a été alloué à ce projet ambitieux.

L'Inde prévoit également d'établir sa propre station spatiale, appelée Station Bharatiya Antariksha, d'ici 2035. De plus, l'ISRO vise à envoyer des humains sur la Lune d'ici 2040, ce qui constitue l'un des projets spatiaux les plus ambitieux de l'Inde à ce jour.

Dans le cadre du projet Gaganyaan, l'ISRO a récemment mené la mission d'abandon du véhicule d'essai en vol-1 (TV-D1), le premier d'une série de tests sans pilote. Ce test visait à évaluer les sous-systèmes du véhicule et le Crew Escape System, ainsi que les caractéristiques et les systèmes de décélération du Crew Module à plus haute altitude. L'ISRO prévoit d'effectuer trois autres missions de véhicules d'essai sans pilote avant d'effectuer des vols spatiaux habités.

De plus, après le succès de la mission Mars Orbiter de l'Inde en 2014, l'ISRO prévoit une nouvelle visite sur la planète rouge avec Mangalyaan-2. Bien que les détails officiels de la mission n'aient pas encore été annoncés, elle devrait transporter quatre charges utiles qui effectueront divers tests sur Mars.

Les ambitions spatiales de l'Inde s'étendent au-delà de Mars, puisque l'ISRO envisage d'envoyer un orbiteur vers Vénus à l'avenir. Vénus est souvent considérée comme la jumelle de la Terre en raison de similitudes en termes de taille et de masse, mais les deux planètes présentent des différences considérables en termes d'atmosphère et de conditions de surface. Des rapports préliminaires suggèrent que la mission Venus Orbiter, appelée Shukrayaan-1, pourrait être équipée de cinq instruments.

Les récentes réalisations de l'Inde et ses projets futurs en matière d'exploration spatiale démontrent sa détermination à devenir un leader dans ce domaine. Avec des projets ambitieux à l’horizon, l’Inde est sur le point d’apporter une contribution significative à notre compréhension de l’univers.

Définitions:

– Chandrayaan-3 : mission lunaire indienne qui a réussi son atterrissage sur la Lune.

– Aditya-L1 : la mission solaire indienne devrait atteindre le Soleil en janvier 2021.

– Gaganyaan : la mission indienne de vols spatiaux habités visait à lancer trois astronautes sur une orbite terrestre inférieure.

– Station Bharatiya Antariksha : la station spatiale prévue en Inde.

– Mangalyaan-2 : deuxième mission indienne Mars Orbiter.

– Shukrayaan-1 : mission indienne vers Vénus.

