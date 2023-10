Mission de fusée de la NASA dirigée par un scientifique d'origine indienne pour étudier les effets de l'éclipse solaire annulaire sur la haute atmosphère terrestre

Le Dr Aroh Barjatya, professeur d'ingénierie physique et directeur du laboratoire d'instrumentation spatiale et atmosphérique (SAIL) de l'université aéronautique Embry-Riddle en Floride, devrait diriger une mission multi-institutionnelle de fusée de la NASA le 14 octobre pour étudier les effets de une éclipse solaire annulaire sur la haute atmosphère terrestre, en particulier l'ionosphère. L’éclipse, également connue sous le nom de « cercle de feu », sera visible dans certaines parties des États-Unis, du Mexique et de divers pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale.

La mission, appelée Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP), implique le lancement de trois fusées depuis le centre d'essai de White Sands de la NASA au Nouveau-Mexique. Ces fusées seront lancées simultanément à l’éclipse, dans le but d’observer et d’analyser les changements dans la haute atmosphère pendant l’éclipse. L’un des moments clés d’intérêt est celui où il y a une diminution soudaine de la lumière.

Lors d’une éclipse solaire, la haute atmosphère terrestre subit des modifications importantes. Ces altérations peuvent affecter les communications radio tant dans les airs qu’au sol. L'ionosphère subit des fluctuations de température et de densité lors d'une éclipse, ce qui peut perturber les communications par satellite, y compris les systèmes GPS. L'objectif de la mission APEP est de recueillir des connaissances sur ces phénomènes et d'améliorer la compréhension et la prévision des impacts liés aux éclipses sur les communications par satellite à l'avenir.

La mission implique des lancements de fusées stratégiques à différents moments par rapport à l'éclipse. La première fusée sera lancée 35 minutes avant le pic de l'éclipse, la seconde sera lancée précisément au pic pendant la phase annulaire et la troisième sera lancée 35 minutes après le pic. Cette approche de lancement séquentiel vise à étudier l'impact de l'ombre de l'éclipse sur l'ionosphère.

En plus des lancements de fusées, un groupe d'étudiants d'Embry-Riddle déploiera des ballons à haute altitude pour mesurer les changements météorologiques au passage de l'éclipse. Ces ballons seront lancés à intervalles de 20 minutes, fournissant ainsi des données précieuses parallèlement aux observations des fusées.

Le Dr Barjatya a choisi d'utiliser des fusées-sondes pour cette mission en raison de leur capacité à cibler et à mesurer des régions spécifiques de l'espace avec une grande précision. Ces fusées peuvent enregistrer des changements à différentes altitudes lors de leur voyage dans l’espace suborbital et de leur retour sur Terre.

Ce n'est pas le seul lancement de la mission APEP. Les fusées lancées au Nouveau-Mexique seront récupérées et lancées à nouveau depuis le Wallops Flight Facility de la NASA en Virginie le 8 avril 2024, lors d'une éclipse solaire totale qui traversera du Texas au Maine aux États-Unis.

En conclusion, la mission APEP, dirigée par le Dr Aroh Barjatya, vise à étudier les effets d'une éclipse solaire annulaire sur la haute atmosphère terrestre. En étudiant les changements survenus dans l’ionosphère pendant l’éclipse, les scientifiques espèrent mieux comprendre l’impact des éclipses sur les communications par satellite. Ces connaissances contribueront à améliorer les stratégies de prévision et d’atténuation des futures perturbations liées aux éclipses.

Sources:

– Installation de vol Wallops de la NASA

– Aroh Barjatya, Université aéronautique Embry-Riddle