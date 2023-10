Un astrophysicien indien aide à percer le mystère des éléments lourds de l'univers

Une équipe de scientifiques, dont l'astrophysicien d'origine indienne Vik Dhillon de l'Université de Sheffield, a réalisé des progrès significatifs dans la compréhension de la manière dont les éléments chimiques les plus lourds sont créés dans l'univers. La percée a été réalisée grâce à une caméra haut de gamme connue sous le nom d'ULTRACAM.

ULTRACAM, développé par le professeur Dhillon en collaboration avec son équipe du Département de physique et d'astronomie, est le premier instrument permettant de localiser précisément le sursaut gamma qui déclenche une explosion d'une kilonova. Les Kilonovae sont le résultat de la fusion de deux étoiles à neutrons denses, et ces explosions sont responsables de la production des éléments les plus lourds du tableau périodique, notamment l'or, le platine et l'uranium.

En localisant l'emplacement du sursaut gamma, ULTRACAM a joué un rôle crucial dans la détection et l'observation de la kilonova. Cette découverte améliore non seulement notre compréhension de la création d'éléments lourds dans l'univers, mais facilite également les observations de suivi par d'autres télescopes, tels que le prochain télescope spatial James Webb (JWST).

Les résultats de la recherche, publiés dans la prestigieuse revue « Nature », ont révélé la lumière rouge révélatrice émise par la kilonova, indiquant la présence d'éléments lourds produits lors de l'explosion. Les observations effectuées avec le JWST ont en outre confirmé l’existence d’éléments comme le tellure, essentiel au maintien de la vie sur Terre.

Le Dr Stuart Littlefair, un autre scientifique impliqué dans la recherche à l'Université de Sheffield, a souligné l'importance d'ULTRACAM dans la capture de la faible lumière optique des objets compacts en fusion. De plus, il a souligné la capacité d'ULTRACAM à capturer des images dans plusieurs longueurs d'onde simultanément, indiquant le caractère unique de l'événement.

La fusion de deux étoiles à neutrons entraînant une explosion d’une kilonova est un phénomène rare et éphémère, ce qui rend difficile sa détection et son étude. Avant cette découverte, une seule autre kilonova confirmée avait été observée. Comprendre les kilonovae est vital car ces explosions se produisent dans des environnements riches en neutrons, considérés comme les lieux de naissance des éléments les plus lourds de la nature.

Cette recherche révolutionnaire est née des premières images optiques de la kilonova capturées à l'aide d'ULTRACAM, situé au télescope de nouvelle technologie de 3.5 mètres de l'Observatoire européen austral au Chili.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce qu’une kilonova ?

R : Une kilonova est une explosion qui se produit lorsque deux étoiles à neutrons denses fusionnent.

Q : Quels sont les éléments les plus lourds produits dans une kilonova ?

R : Les éléments les plus lourds produits dans une kilonova comprennent l'or, le platine et l'uranium.

Q : Comment ULTRACAM contribue-t-il à la recherche ?

R : ULTRACAM joue un rôle essentiel en localisant l'emplacement du sursaut gamma qui déclenche l'explosion de la kilonova et en capturant la faible lumière optique émise par les objets en fusion.

Q : Pourquoi les kilonovae sont-elles significatives ?

R : L’étude des kilonovae est cruciale car on pense que les environnements riches en neutrons de ces explosions sont ceux où se forment les éléments les plus lourds trouvés dans la nature.

Q : Qu’ont confirmé les observations du télescope spatial James Webb ?

R : Les observations effectuées avec le JWST ont confirmé la présence d'éléments lourds, dont le tellure, qui est important pour le maintien de la vie sur Terre.

Sources: