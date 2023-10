By

Un événement récent connu sous le nom de Star Party a été organisé par l'Institut indien d'astrophysique (IIA) dans la réserve de ciel sombre de Hanle, dans l'est du Ladakh. Ce rassemblement unique a réuni environ 30 astronomes amateurs de différentes régions de l'Inde pour observer et photographier le ciel nocturne immaculé, loin des perturbations de la pollution lumineuse.

La réserve de ciel sombre de Hanle, située au bord de la paisible rivière Hanle, à une altitude de 14,108 1,073 pieds au-dessus du niveau de la mer, est réputée comme l'un des meilleurs endroits au monde pour observer les étoiles. Son ciel sombre et ses conditions météorologiques favorables en font un endroit idéal pour la recherche astronomique et l'astrophotographie. Couvrant une superficie d'environ XNUMX XNUMX kilomètres carrés, la réserve de ciel étoilé de Hanle (HDSR) a été désignée par le territoire de l'Union du Ladakh pour lutter contre la pollution lumineuse et préserver l'obscurité naturelle de la région.

La Star Party a non seulement offert l'occasion d'observer les étoiles et de prendre des photos d'astronomie, mais a également servi d'événement éducatif pour les ambassadeurs locaux de l'astronomie. Ces ambassadeurs, formés par l'IIA, ont eu la chance d'apprendre auprès des principaux astronomes amateurs du pays, élargissant ainsi leurs connaissances sur le ciel nocturne.

Malgré les défis posés par les hautes altitudes, les températures glaciales et les faibles niveaux d’oxygène, les astronomes participants ont été enthousiasmés par leur expérience. Equipés de leurs télescopes et caméras personnels, ils ont capturé des merveilles célestes telles que la Fausse Aube et la Lumière Zodiacale, des phénomènes qui ne peuvent être observés que depuis des endroits exceptionnellement sombres comme Hanle.

Le succès de la première Star Party a conduit l'administration de l'UT Ladakh à en faire un événement annuel, favorisant ainsi l'intérêt pour l'astrophotographie et la recherche en Inde. De plus, le gouvernement indien a récemment autorisé les touristes internationaux à passer la nuit à Hanle et dans d'autres destinations touristiques du Ladakh, élargissant ainsi l'accès à ces sites astronomiques uniques.

