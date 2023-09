By

Des scientifiques indiens ont fait des observations fascinantes de crocodiles agresseurs dans la rivière Savitri, dans le Maharashtra, qui suggèrent que ces reptiles sont plus avancés sur le plan cognitif qu'on ne le pensait auparavant. L'étude, publiée dans le Journal of Threatened Taxa, a enregistré divers comportements manifestés par les crocodiles, notamment la chasse en meute, l'utilisation de bâtons comme appât pour attirer les oiseaux, l'intérêt pour les guirlandes de fleurs et même la sauvegarde d'un chien sauvage des autres chiens.

Bien que les comportements de chasse aient été rapportés de manière anecdotique dans le passé, certaines des affirmations formulées dans l'étude, telles que l'attraction des crocodiles par les guirlandes de fleurs et leur comportement empathique envers le chien, sont accueillies avec scepticisme par les experts. Duncan Leitch, biologiste spécialisé dans la neurophysiologie des reptiles, a commenté que même si les crocodiles présentent des comportements sophistiqués, leur attribuer une intelligence et une empathie semblables à celles des humains peut être une conjecture anthropomorphique.

Néanmoins, l’étude a enregistré des cas de crocodiles agresseurs nageant en cercle autour de groupes de poissons, créant un vortex qui rassemblait les poissons pour les consommer facilement. Un autre comportement intrigant observé était celui des crocodiles qui équilibraient des brindilles sur leur nez pour attirer les échassiers qui ramassaient des brindilles pour leurs nids. Alors que les chercheurs sur les crocodiles pensaient que les crocodiles étaient attirés par les guirlandes de soucis lors des funérailles, aucune interaction ni consommation des fleurs n'a été observée.

L'incident du chien sauvage poursuivi dans la rivière par d'autres chiens est particulièrement remarquable. Les crocodiles, au lieu d’attaquer le chien, l’ont poussé vers le rivage, assurant ainsi sa sécurité. Les auteurs ont interprété cette action comme de l'empathie de la part des crocodiles, même si les experts restent sceptiques quant à leur capacité d'empathie.

Dans l’ensemble, même si l’étude fournit des résultats anecdotiques intéressants, des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour vérifier ces observations et tirer des conclusions plus définitives sur le comportement et les capacités cognitives des crocodiles agresseurs.

Sources:

– Journal des taxons menacés

– Sciences en direct