Des astronomes indiens explorent le complexe de formation d'étoiles S193

Une équipe d'astronomes du Laboratoire de recherche physique d'Ahmedabad, en Inde, a mené une étude sur le complexe de formation d'étoiles connu sous le nom de S193. Située à environ 17,000 4 années-lumière entre les régions de formation d'étoiles W5 et W193, S2 se compose de trois régions HII (hydrogène atomique ionisé) nommées Sh 192-2, Sh 193-2 et ​​Sh 194-10. De plus, le complexe contient deux amas ouverts, XNUMX amas moléculaires et de nombreuses étoiles massives.

Pour mieux comprendre les propriétés de S193, les astronomes ont utilisé des données d'observation à plusieurs longueurs d'onde provenant d'installations au sol telles que le télescope Himalayan Chandra (HCT) et des observatoires spatiaux. Leurs conclusions ont été publiées sur le serveur de pré-impression arXiv.

L'étude a révélé un nouvel amas dans la direction sud-ouest de S193, comprenant au moins 30 étoiles avec une densité stellaire moyenne de 13.3 étoiles/arcmin². Les trois amas de S193 semblent être connectés et leurs étoiles semblent faire partie d'une population similaire.

Les chercheurs ont également identifié 27 jeunes objets stellaires (YSO) principalement situés vers [BDS2003]57, ainsi que 16 amas moléculaires. L'amas le plus massif, avec une masse d'environ 1,142 2003 masses solaires, a été trouvé accompagnant plusieurs YSO vers le [BDS57]XNUMX.

En analysant des images dans l'infrarouge moyen et l'infrarouge lointain, les astronomes ont retracé la répartition de la poussière dans S193. Ils ont observé que la poussière est répartie dans des structures de type arc autour des régions HII. L’étude a également mis en évidence des régions de photo-dissociation entourant les régions HII, indiquant un échauffement important provoqué par les étoiles massives présentes dans le complexe.

De plus, sur la base de données de mouvement appropriées, l'équipe a estimé que S193 est situé plus près qu'on ne le pensait auparavant, à environ 15,800 193 années-lumière. Ils ont également déterminé que les sources ionisantes de toutes les régions HII de S0.5 ont un type spectral compris entre B0 et BXNUMX.

Les astronomes pensent que la formation d'une nouvelle génération d'étoiles dans S193 est probablement due à la rétroaction des étoiles massives. Ils suggèrent en outre que les étoiles massives pourraient avoir joué un rôle dans la formation de [BDS2003]57, mais une analyse plus détaillée est nécessaire pour confirmer cette hypothèse.

Dans l’ensemble, cette étude offre des informations précieuses sur les propriétés et les processus de formation du complexe de formation d’étoiles S193.

