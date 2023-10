L'Inde connaît la dernière éclipse lunaire de 2023, offrant un aperçu fascinant de la mécanique céleste

By

L'Inde a été captivée par le spectacle céleste de la dernière éclipse lunaire de l'année 2023 le 29 octobre. L'éclipse partielle de Lune a commencé vers 11 h 31 le 28 octobre mais est devenue plus prononcée aux premières heures du 29 octobre, vers 1 h 06. suis. L'excitation remplissait l'air à mesure que l'éclipse se déroulait, atteignant son apogée à 2h22 du matin avant de s'estomper progressivement.

Défini comme un phénomène astronomique, une éclipse lunaire se produit lorsque la Lune entre dans l’ombre de la Terre, provoquant son assombrissement. Cet alignement captivant a lieu pendant la saison des éclipses, environ tous les six mois, pendant la phase de pleine lune. C'est durant cette phase que le plan orbital de la Lune est le plus proche du plan de l'orbite terrestre.

Une éclipse lunaire est un alignement rare dans lequel le Soleil, la Terre et la Lune sont soit exactement, soit extrêmement étroitement alignés (en syzygie), la Terre étant positionnée entre les deux autres corps célestes. Ce phénomène ne peut se produire que la nuit de pleine lune, lorsque la Lune est à proximité immédiate de l'un des nœuds lunaires. Le type et la durée d'une éclipse lunaire dépendent en grande partie de la distance entre la Lune et le nœud lunaire.

Assister à une éclipse lunaire est une expérience remarquable qui nous rappelle la danse harmonieuse des corps célestes. En observant la Lune passer dans l’ombre de la Terre, nous apercevons la mécanique complexe du cosmos. Ces événements célestes captivent notre imagination et approfondissent notre compréhension du vaste univers dans lequel nous habitons.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. À quelle fréquence les éclipses lunaires se produisent-elles ?

Les éclipses lunaires se produisent environ tous les six mois pendant une saison d'éclipse.

2. Qu’est-ce qui cause une éclipse lunaire ?

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Lune se déplace dans l'ombre de la Terre.

3. Quand une éclipse lunaire peut-elle se produire ?

Une éclipse lunaire ne peut se produire que la nuit de pleine lune, lorsque la Lune est proche de l’un des nœuds lunaires.

4. Combien de temps dure une éclipse lunaire ?

La durée d'une éclipse lunaire varie en fonction de la proximité de la Lune avec le nœud lunaire.