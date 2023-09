Le chef de l'espace indien ne se laisse pas décourager par la fin apparente de la mission lunaire

By

Le chef de l'espace indien, S. Somanath, s'est dit satisfait de la conclusion probable de la mission lunaire du pays, les tentatives de reconnexion avec le rover lunaire ayant échoué. En août, l’Inde a réussi à poser un engin sur la Lune, devenant ainsi le quatrième pays à le faire. Le rover, nommé Pragyan, qui signifie « Sagesse » en sanskrit, a mené des enquêtes près du pôle sud de la lune avant d'être mis hors tension avant les deux semaines de nuit lunaire. L'Agence indienne de recherche spatiale avait espéré réactiver le rover une fois le jour revenu, mais la communication n'a pas été rétablie.

Malgré la perte potentielle de contact, Somanath a déclaré que le rover avait accompli les tâches attendues. L’Inde a fait progresser régulièrement son programme spatial et a réussi à franchir des étapes impressionnantes tout en maintenant un budget relativement faible. Le pays utilise les technologies existantes et emploie des ingénieurs hautement qualifiés à des salaires inférieurs à ceux de leurs homologues internationaux. Les réalisations précédentes incluent l'envoi d'une mission en orbite autour de Mars en 2014 et les plans pour une mission avec équipage sur l'orbite terrestre d'ici l'année prochaine.

La récente mission lunaire de l'Inde fait suite à un revers survenu en 2019, lorsque son prédécesseur s'est écrasé lors de la descente finale. Cependant, l'atterrissage réussi en août a constitué une réussite importante pour le programme spatial du pays. Bien que les efforts visant à renouer avec le rover aient échoué jusqu’à présent, l’Inde reste optimiste quant à ses futurs projets spatiaux.

