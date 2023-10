Une technologie de traitement de données d'images construite en Inde permet des découvertes dans des galaxies lointaines

Une technologie de traitement de données d'images développée en Inde a joué un rôle crucial dans les découvertes faites par le télescope MeerKAT, situé dans le désert sud-africain. Cette technologie pionnière, connue sous le nom de pipeline automatisé de traitement d'images de radiotélescope (ARTIP), a été développée par la société mondiale de conseil en technologie Thoughtworks dans ses bureaux de Bangalore et de Pune.

Le télescope MeerKAT, composé de 64 antennes, agit comme un précurseur du télescope Square Kilometer Array (SKA) et offre une sensibilité et des capacités d'étude du ciel considérablement améliorées par rapport aux télescopes existants. ARTIP a joué un rôle déterminant dans l'enquête MeerKAT Absorption Live Survey (MALS), en automatisant le traitement des données, le marquage, l'étalonnage et l'imagerie.

L'un des principaux chercheurs impliqués dans cette collaboration est Neeraj Gupta du Centre interuniversitaire d'astronomie et d'astrophysique (IUCAA) de Pune. L'intégration transparente d'ARTIP avec MeerKAT a permis le traitement de plus de 1 Po de données, conduisant à des découvertes révolutionnaires, telles que la détection du radical hydroxyle (OH) et l'identification d'énormes atomes d'hydrogène dans une galaxie lointaine.

ARTIP est un pipeline hautement configurable et personnalisable spécialement conçu pour le traitement des données MeerKAT, mais peut également être utilisé pour les données produites par d'autres télescopes. Il se compose de quatre sous-pipelines, dont des pipelines d'étalonnage, d'imagerie cubique et d'imagerie continue, ainsi qu'un pipeline de diagnostic pour l'analyse des données et l'assurance qualité.

En plus de sa contribution au développement d'ARTIP, Thoughtworks participe activement au futur développement de logiciels pour le télescope SKA et collabore avec des instituts scientifiques pour rechercher et construire des prototypes pour le traitement et l'analyse de données à grande échelle.

En tirant parti des outils et pratiques contemporains de génie logiciel, ARTIP a permis des découvertes importantes et a profité à l’ensemble de la communauté de l’astronomie. Le succès de cette collaboration est attesté par la publication des résultats du MALS dans la revue astronomique internationale Proceedings of Science.

