Le site d'atterrissage de Chandrayaan-3 : le débat entre l'Inde et la Chine

Le récent succès de l'Inde dans l'atterrissage du vaisseau spatial Chandrayaan-3 près du pôle sud lunaire a déclenché une rivalité avec la Chine. Cependant, un éminent scientifique chinois, Ouyang Ziyuan, affirme que le site d'atterrissage de l'Inde ne se trouve pas au pôle sud lunaire comme le prétend l'Inde. Selon Ziyuan, le site d'atterrissage de Chandrayaan-3, situé à 69 degrés de latitude sud, est loin du pôle, défini entre 88.5 et 90 degrés.

Alors que l'Inde a battu le record de la Chine pour l'alunissage le plus méridional, Ziyuan affirme que Chandrayaan-3 se trouvait à 619 kilomètres (385 miles) de la région polaire. Il souligne également la supériorité technologique de la Chine dans son programme spatial, notant que la Chine est capable d'envoyer des orbiteurs et des atterrisseurs directement sur l'orbite de transfert Terre-Lune depuis 2010.

Malgré ces affirmations, il est indéniable que Chandrayaan-3 est allé plus au sud que tout autre vaisseau spatial. Actuellement, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) tente d'établir un contact avec l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan de Chandrayaan-3. L'ISRO poursuivra ces tentatives jusqu'au prochain coucher de soleil sur la Lune, prévu pour le 6 octobre.

La rivalité entre l’Inde et la Chine s’étend au-delà de leurs alunissages. Les deux pays rivalisent pour la domination de l’exploration spatiale et envisagent d’envoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis des décennies. Le chinois Chang'e 4, qui s'est posé sur la face cachée de la Lune en 2019, s'est posé à 45 degrés sud. En comparaison, une sonde non équipée de la NASA, Surveyor 7, a atteint la Lune à environ 41 degrés sud en 1968.

La concurrence entre l’Inde et la Chine dans l’espace met en évidence l’importance croissante de l’exploration lunaire. Alors que ces pays repoussent les limites de la technologie et du savoir, la course à la lune continue de captiver le monde.

Sources:

– « La rivalité entre l’Inde et la Chine s’est étendue jusqu’à l’espace. »

– « S'adressant au journal en langue chinoise Science Times, Ouyang Ziyuan, considéré comme le père du programme chinois d'exploration lunaire, a déclaré que le site d'atterrissage de Chandrayaan-3, à 69 degrés de latitude sud, était loin du pôle, défini entre 88.5 et 90 degrés.

– "Après l'atterrissage réussi de Chandrayaan-3, Pang Zhihao, un expert spatial senior basé à Pékin, a déclaré que la Chine disposait d'une bien meilleure technologie, a rapporté Bloomberg."

– "Pourtant, le Chandrayaan-3 indien est allé beaucoup plus au sud que tout autre vaisseau spatial."

– « Le chinois Chang'e 4, le premier à atterrir sur la face cachée de la Lune en 2019, s'est posé à 45 degrés sud. Une sonde sans équipage de la NASA, Surveyor 7, a atteint la Lune à environ 41 degrés sud en 1968. »

– « Les États-Unis et la Chine se tournent tous deux vers la région pour leurs projets d’envoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis la fin du programme Apollo de la NASA il y a un demi-siècle. »