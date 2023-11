Nouveaux aperçus sur Kepler-385 : dévoiler les mystères des systèmes exoplanétaires

Le télescope spatial Kepler, à la retraite, de la NASA a récemment dévoilé un système extraordinaire appelé Kepler-385, composé de sept planètes brûlantes. Bien que ces planètes soient plus grandes que la Terre mais plus petites que Neptune, ce qui les distingue vraiment est la quantité de chaleur radiante qu'elles reçoivent de leur étoile hôte, plus que toute autre planète de notre système solaire.

Contrairement à la plupart des systèmes exoplanétaires, Kepler-385 possède un nombre impressionnant de planètes confirmées ou de planètes candidates, au total sept. Cette découverte révolutionnaire élargit encore notre connaissance du cosmos et soulève des questions intrigantes sur la diversité des mondes d’un autre monde.

L'étoile au centre du système Kepler-385 ressemble beaucoup à notre propre Soleil, bien qu'elle soit 10 % plus grande et 5 % plus chaude. Les deux planètes intérieures sont majoritairement rocheuses et présentent des atmosphères minces. En revanche, les cinq planètes restantes, chacune ayant un rayon deux fois plus grand que celui de la Terre, possèdent des atmosphères épaisses qui contribuent à leurs conditions torrides.

Pour percer les mystères de ce système remarquable, une description complète peut être trouvée dans le dernier catalogue d'exoplanètes. Ce catalogue offre un aperçu détaillé des caractéristiques uniques de chaque système planétaire, permettant aux astronomes d'identifier et d'étudier des systèmes similaires comme Kepler-385.

Grâce à des mesures améliorées des caractéristiques des étoiles, le catalogue cartographie avec précision les voyages de chaque planète. Une découverte fascinante révèle que les étoiles avec plusieurs planètes en transit ont tendance à présenter des orbites plus circulaires que celles avec seulement une ou deux planètes. Ces découvertes contribuent à élargir nos connaissances sur la dynamique exoplanétaire et nous rapprochent de la compréhension des complexités des systèmes solaires extraterrestres.

Jack Lissauer, chercheur scientifique renommé de la NASA, du centre de recherche Ames dans la Silicon Valley en Californie, a exprimé son enthousiasme pour le catalogue, déclarant : « Nous avons compilé la liste la plus précise de planètes Kepler candidates à ce jour, mettant en lumière leurs propriétés. Cette ressource inestimable offre aux astronomes l’opportunité d’approfondir la compréhension des caractéristiques de ces mondes lointains.

L'héritage de Kepler s'étend au-delà de ses premières observations en 2013. Même après la conclusion de sa mission prolongée, K2, en 2018, la collecte continue de données du télescope continue de fournir de nouvelles informations sur notre vaste univers. Cette dernière analyse offre une compréhension plus complète de chaque planète et de son système respectif, renforçant notre connaissance des innombrables mondes résidant au-delà de notre système solaire et validant la révélation principale de la mission : que les planètes sont plus nombreuses que les étoiles elles-mêmes.

