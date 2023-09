Une nouvelle image mosaïque du pôle Sud lunaire révélée par la NASA

By

La NASA et National Geographic ont publié une image composite haute résolution du pôle sud lunaire, mettant en valeur la région du cratère Shackleton. L'image a été créée à l'aide de photographies prises par deux caméras de la NASA en orbite autour de la Lune : la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) et la ShadowCam. Le LROC fait le tour de la Lune depuis 2009, tandis que la ShadowCam est un instrument financé par la NASA sur le Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO).

L'image composite offre une vue imprenable sur le pôle sud de la Lune, y compris l'intérieur du cratère Shackleton, qui est plongé dans une obscurité permanente. ShadowCam, connu pour sa capacité à scruter les régions sombres de la surface lunaire, a capturé les images du cratère, tandis que le LROC a fourni des images des zones environnantes.

En plus de l'image en mosaïque, National Geographic a également publié une carte topographique du pôle sud lunaire, mettant en évidence les sites d'atterrissage potentiels pour la mission Artemis 3. La carte montre trois des 13 régions candidates à l'atterrissage des astronautes. La mission Artemis 3 fait partie du plan de la NASA visant à envoyer un équipage d'astronautes au pôle sud de la Lune d'ici 2025.

Plusieurs pays ont exprimé leur intérêt pour l'exploration du pôle sud de la Lune. L'Inde a récemment réalisé un atterrissage en douceur historique près du pôle sud de la Lune avec sa mission Chandrayaan-3. La mission russe Luna-25 s'est toutefois soldée par un échec lorsque son atterrisseur s'est écrasé sur la surface lunaire. La Chine et les États-Unis envisagent également d’envoyer à l’avenir des équipages humains au pôle sud de la Lune.

Cette image en mosaïque et la carte qui l'accompagne fournissent des informations précieuses sur la région du pôle sud lunaire et les sites d'atterrissage potentiels pour les futures missions. Ils témoignent de l’exploration continue de notre plus proche voisin céleste.

