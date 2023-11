Une étude révèle que les rats ont la capacité d'imaginer et de naviguer dans des environnements virtuels

Les rats sont plus que de simples créatures motivées par l’instinct ; selon une nouvelle étude, ils possèdent également la capacité de penser au-delà de leur environnement immédiat et de visualiser des événements dans l’espace et dans le temps. Cette découverte fascinante les rapproche des humains en termes de capacités cognitives.

Des chercheurs du Howard Hughes Medical Institute (HHMI) ont cherché à savoir si les rats pouvaient utiliser leur imagination pour naviguer dans des environnements de réalité virtuelle (RV), de la même manière que les humains se transportent mentalement vers différents endroits. L'équipe a développé une interface cerveau-machine qui leur a permis de surveiller l'activité cérébrale des rats dans l'hippocampe, la région responsable de la mémoire spatiale et de la navigation.

En cartographiant les mouvements imaginés des rats dans l'environnement VR, les chercheurs ont créé un « dictionnaire de pensées » reliant des modèles spécifiques d'activité cérébrale à différents endroits de l'espace virtuel. Les rats, situés sur un tapis roulant sphérique, ont pu naviguer dans le monde VR sans bouger physiquement. Cela a permis aux chercheurs de démontrer que les rats pouvaient intentionnellement et volontairement imaginer se déplacer vers des endroits particuliers pour obtenir des récompenses.

Les scanners neuronaux ont révélé que les rats activaient des représentations de lieux dans l’environnement sans y être physiquement. Ils étaient capables de se projeter mentalement dans des lieux lointains. Cela suggère que les rats pourraient également posséder la capacité d’imaginer des scénarios futurs ou de se souvenir d’événements passés, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement le fonctionnement interne de leur esprit.

Fait intéressant, l’étude a révélé que les animaux pouvaient apprendre à imaginer se déplacer dans l’environnement VR avec un minimum d’entraînement et maintenir leur activité mentale pendant environ 10 secondes. Cette capacité d'attention prolongée a surpris les chercheurs, remettant en question la compréhension conventionnelle de la concentration limitée d'un rat.

Cette recherche révolutionnaire élargit non seulement nos connaissances sur la cognition des rats, mais ouvre également de nouvelles opportunités pour étudier l’imagination et la formation de la mémoire chez les animaux. Les résultats, publiés dans la revue Science, invitent à une exploration plus approfondie des capacités cognitives des créatures non humaines et donnent un aperçu des mécanismes de l'imagination spatiale.

QFP

Les rats peuvent-ils imaginer et naviguer dans des environnements de réalité virtuelle ?

Oui, une étude menée par le Howard Hughes Medical Institute a révélé que les rats ont la capacité de naviguer mentalement dans des environnements de réalité virtuelle en utilisant leur imagination.

Quelle partie du cerveau est responsable de cette capacité ?

L'hippocampe, une région du cerveau associée à la mémoire spatiale et à la navigation, permet aux rats d'imaginer et de naviguer dans des environnements virtuels.

Quelle méthode les chercheurs ont-ils utilisée pour étudier l’imagination des rats ?

Les chercheurs ont utilisé une interface cerveau-machine combinée à une technologie de réalité virtuelle pour surveiller l'activité cérébrale des rats et cartographier leurs mouvements imaginés dans l'environnement virtuel.

Les rats ont-ils la capacité de se souvenir d’événements passés ou de visualiser des scénarios futurs ?

Même si l’étude suggère que les rats pourraient avoir la capacité de se remémorer des événements passés et d’envisager des scénarios futurs, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre l’étendue de leurs capacités cognitives dans ces domaines.