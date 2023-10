La fonte accélérée de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental : un défi pour les communautés côtières

Le réchauffement de l’océan Austral provoque la fonte de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental à un rythme alarmant, entraînant une élévation accélérée du niveau de la mer qui aura des conséquences importantes sur les communautés côtières du monde entier. C’est la principale conclusion d’une nouvelle recherche menée par une équipe de scientifiques du British Antarctic Survey et de l’Université de Northumbria.

La calotte glaciaire de l’Antarctique occidental est composée de glaciers interconnectés formés par des chutes de neige toute l’année. Les bords flottants de cette calotte glaciaire, appelés plates-formes de glace côtières, jouent un rôle crucial dans la stabilisation des glaciers. Cependant, l’océan fait fondre ces plates-formes de glace par le bas, ce qui entraîne leur amincissement et augmente la vitesse à laquelle l’eau douce est déversée dans l’océan.

L'étude s'est concentrée sur le secteur vulnérable de la calotte glaciaire, en particulier la mer d'Amundsen, et a utilisé un modèle océanique régional pour projeter les changements dans la fonte des glaces jusqu'en 2100. Les chercheurs ont effectué plusieurs simulations en utilisant différents scénarios de combustion de combustibles fossiles, allant d’un meilleur scénario aligné sur l’Accord de Paris à un pire scénario incontrôlé.

Quelle que soit la trajectoire des émissions, les résultats ont indiqué une augmentation rapide du réchauffement des océans et de la fonte des plates-formes de glace tout au long du 21e siècle. Même dans le meilleur des cas, qui vise à limiter le réchauffement à 1.5°C, le taux de fonte historique a été multiplié par trois. Étonnamment, il y avait peu de différence dans les taux de fonte entre les scénarios jusqu’en 2045, ce qui implique qu’un réchauffement et une fonte importants sont pratiquement inévitables dans les décennies à venir.

Le renforcement des courants océaniques, qui transportent l’eau chaude des profondeurs océaniques vers les plates-formes de glace moins profondes, accélère le réchauffement et la fonte de la mer d’Amundsen. Même si l’impact précis sur l’élévation du niveau de la mer ne peut être déterminé sans tenir compte d’autres facteurs, tels que le flux des glaciers et l’accumulation de neige, il est clair que la fonte accrue des plateformes de glace contribuera à accélérer l’élévation du niveau de la mer.

La calotte glaciaire de l’Antarctique occidental est déjà responsable d’une part substantielle de l’élévation mondiale du niveau de la mer, perdant environ 80 milliards de tonnes de glace par an. Bien que l’ampleur et le rythme exacts de la fonte restent incertains, on sait que la calotte glaciaire peut potentiellement provoquer une élévation du niveau de la mer allant jusqu’à 5 mètres.

QFP

Q : Quel est l’impact du réchauffement de l’océan Austral sur la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental ?

R : Le réchauffement de l'océan Austral fait fondre les plates-formes de glace de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental par le bas, ce qui les amène à s'amincir. Ceci, à son tour, augmente le rejet d’eau douce dans l’océan et entraîne une élévation du niveau de la mer.

Q : La réduction des émissions de carbone peut-elle ralentir la fonte des plateformes glaciaires ?

R : La recherche suggère que même dans le meilleur des cas, où le réchauffement est limité à 1.5°C, il y aura toujours une augmentation significative de la fonte des plateformes de glace. Toutefois, la réduction des émissions de carbone peut contribuer à atténuer certains des pires effets du changement climatique à long terme.

Q : Dans quelle mesure le niveau de la mer augmentera-t-il en raison de la fonte des plates-formes de glace ?

R : L’étude n’a pas fourni une estimation exacte de l’élévation du niveau de la mer. Toutefois, il reconnaît que la fonte accrue des plateformes de glace contribuera à l’accélération de l’élévation du niveau de la mer, ce qui présente des risques importants pour les communautés côtières.

Q : Que peut-on faire pour relever les défis posés par l’élévation du niveau de la mer ?

R : L'adaptation à l'élévation du niveau de la mer et la protection des communautés côtières vulnérables nécessiteront une combinaison de stratégies, notamment la planification de l'élévation future du niveau de la mer, la mise en œuvre de mesures de protection lorsque cela est possible et l'examen d'options de relocalisation si nécessaire. Renforcer la résilience et prendre des mesures proactives sont essentiels pour résoudre ce problème complexe.