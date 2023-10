De nouvelles recherches montrent que la fonte accélérée de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental entraînera une élévation accrue du niveau de la mer

By

Comprendre l'impact de la fonte provoquée par les océans sur les communautés côtières

Une étude récente menée par des chercheurs du British Antarctic Survey révèle des résultats alarmants sur l’avenir de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental. Quels que soient nos efforts pour réduire les émissions de carbone, la vitesse à laquelle le réchauffement de l’océan Austral fera fondre la calotte glaciaire s’accélérera considérablement tout au long du 21e siècle, entraînant une élévation substantielle du niveau de la mer. Cela a des conséquences désastreuses pour les communautés côtières du monde entier.

La calotte glaciaire de l’Antarctique occidental est une vaste étendue de glace terrestre constituée de glaciers interconnectés. Agissant comme une force stabilisatrice, les plates-formes de glace côtières contribuent à maintenir l’intégrité de ces glaciers. Cependant, le réchauffement des océans fait fondre ces plates-formes de glace par le bas. À mesure que les plates-formes de glace s’amincissent et fondent, l’eau douce des glaciers se déverse dans l’océan, entraînant une augmentation du niveau de la mer.

L'étude s'est concentrée sur la région vulnérable de la mer d'Amundsen, où la déstabilisation de la calotte glaciaire est déjà visible depuis des décennies. Des découvertes antérieures suggèrent que le changement climatique est responsable du réchauffement de l’océan dans cette région. Pour déterminer l’ampleur de la fonte des glaces dans la région au cours des 80 prochaines années, les chercheurs ont utilisé un modèle océanique régional et simulé divers scénarios.

Les résultats sont pour le moins préoccupants. Quelle que soit la trajectoire de réduction des émissions, toutes les simulations prévoyaient une augmentation rapide du réchauffement des océans et de la fonte des plates-formes de glace tout au long du siècle. Même le scénario le plus optimiste, qui suppose que le réchauffement climatique est limité à 1.5°C comme le prévoit l’Accord de Paris, prévoit une multiplication par trois du taux historique de fonte et de réchauffement.

Il est inquiétant de constater que la différence entre les résultats entre les scénarios est minime jusqu’en 2045. Cela implique que les mesures prises pour réduire l’utilisation des combustibles fossiles au cours des prochaines décennies auront un impact insignifiant sur le réchauffement des océans et la fonte des plates-formes de glace à court terme. Même si le scénario le plus pessimiste prédit une fonte plus prononcée, les experts y voient une représentation irréaliste de la future combustion de combustibles fossiles.

Les résultats de la recherche confirment le fait qu’un réchauffement rapide des océans dans la mer d’Amundsen est inévitable jusqu’en 2100 au moins, quels que soient les efforts internationaux visant à atténuer l’utilisation des combustibles fossiles. Cette fonte accélérée peut être attribuée à l’intensification des courants océaniques transportant l’eau plus chaude des couches profondes de l’océan vers les plates-formes de glace moins profondes le long de la côte. Des mécanismes similaires ont été observés dans les mesures satellitaires de l’amincissement des plates-formes de glace.

Alors que les banquises continuent de fondre, l’élévation du niveau de la mer devient une préoccupation majeure. Cependant, il est difficile de déterminer l’augmentation exacte sans tenir compte de l’écoulement des glaciers de l’Antarctique et du taux d’accumulation de neige sur la calotte glaciaire, facteurs qui ne faisaient pas partie de cette étude. Néanmoins, les chercheurs soutiennent que la fonte accrue des plates-formes de glace dans la région accélérera sans aucun doute la montée du niveau de la mer.

La calotte glaciaire de l’Antarctique occidental contribue déjà de manière significative à l’élévation mondiale du niveau de la mer, perdant environ 80 milliards de tonnes de glace par an. Bien que l’élévation potentielle totale du niveau de la mer due à cette calotte glaciaire soit estimée à 5 mètres, l’ampleur et le taux exacts de fonte restent incertains. Les scientifiques du monde entier travaillent activement à comprendre et à prédire ces aspects.

Face à ces constats alarmants, il est essentiel de reconnaître le caractère inévitable de certaines conséquences résultant du changement climatique. Kate Marvel, spécialiste de l'atmosphère, souligne que le courage, plutôt que l'espoir, est nécessaire pour lutter contre le changement climatique. Ce courage implique des stratégies de planification et d’adaptation à long terme. Même si l’avenir immédiat peut paraître sombre, les simulations suggèrent qu’au-delà de 2100, d’autres changements et une élévation du niveau de la mer potentiellement évitable peuvent être anticipés. Cela laisse espérer la préservation des villes côtières si des mesures appropriées sont prises.

QFP

Q : Qu’est-ce que la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental ?

R : La calotte glaciaire de l’Antarctique occidental constitue la plus grande accumulation de glace terrestre au monde, composée de glaciers interconnectés.

Q : Qu’est-ce qui cause la fonte des glaces ?

R : La fonte des plates-formes de glace est principalement due au réchauffement de l'océan, qui érode les plates-formes de glace par le bas.

Q : Quel est l’impact de la fonte des glaces sur le niveau de la mer ?

R : À mesure que les plates-formes de glace fondent, l’eau douce qu’elles libèrent augmente le volume d’eau dans l’océan, entraînant une élévation du niveau de la mer.

Q : Quelle est l’importance de la région de la mer d’Amundsen ?

R : La mer d'Amundsen est considérée comme le secteur le plus vulnérable de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental, connaissant un amincissement important de sa plate-forme de glace et une accélération des glaciers.

Q : La montée du niveau de la mer peut-elle être inversée ?

R : L’étude suggère que même si l’élévation immédiate du niveau de la mer est inévitable, des efforts à long terme visant à réduire les émissions et à mettre en œuvre des mesures d’adaptation pourraient contribuer à atténuer et à ralentir l’élévation future du niveau de la mer.