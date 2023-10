Une augmentation de la vitamine C peut atténuer la toxicité du cuivre dans les kiwis

Des chercheurs du jardin botanique de Wuhan de l'Académie chinoise des sciences ont découvert qu'une augmentation des niveaux d'acide ascorbique, également connu sous le nom de vitamine C, peut améliorer la tolérance au cuivre et atténuer la toxicité du cuivre dans les kiwis. Cette découverte est significative car les engrais et pesticides à base de cuivre sont couramment utilisés pour lutter contre la grave épidémie provoquée par Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) dans la culture du kiwi. Cependant, l’accumulation élevée de cuivre dans les kiwis constitue une menace pour la sécurité alimentaire et la santé humaine.

L'étude, publiée dans le Journal of Hazardous Materials, a évalué la teneur en cuivre de 108 échantillons de kiwis provenant de 27 cultivars différents dans le monde. Les chercheurs ont découvert que les kiwis à chair rouge ou jaune avaient une teneur en cuivre significativement plus élevée que ceux à chair verte. De plus, la concentration en cuivre était plus faible dans la chair et le noyau des fruits que dans la peau et les graines des fruits.

Des niveaux élevés de cuivre ont entraîné des dommages visibles aux plants de kiwis. Cependant, lorsque les plants de kiwis ont été nourris avec de l’acide ascorbique supplémentaire, les dégâts ont été atténués. En outre, les chercheurs ont découvert que le traitement au cuivre augmentait la teneur en acide ascorbique des feuilles de kiwi et régulait positivement les gènes clés impliqués dans la biosynthèse de l'acide ascorbique.

Pour valider ces résultats, les chercheurs ont surexprimé le gène GDP-L-galactose phosphorylase3 (GGP3) dans le kiwi transgénique, entraînant une augmentation significative de la teneur en acide ascorbique par rapport au type sauvage. Les lignées de kiwis transgéniques avec une teneur plus élevée en acide ascorbique présentaient une toxicité réduite du cuivre, une photosynthèse améliorée, une élimination des espèces réactives de l'oxygène en excès et une expression altérée des gènes liés au stress.

Cette recherche démontre que l'acide ascorbique joue un rôle crucial dans l'atténuation de la toxicité du cuivre dans les kiwis. En comprenant les mécanismes impliqués, il pourrait être possible de développer des stratégies visant à améliorer la tolérance au cuivre et à garantir une meilleure sécurité alimentaire dans la culture du kiwi.

