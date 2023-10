Le Japon et les États-Unis rapportent des échantillons d'astéroïdes sur Terre

By

Le Japon et les États-Unis ont réussi à récupérer des morceaux d’astéroïdes et à les ramener sur Terre dans le cadre de leurs programmes spatiaux distincts. Si la quantité et la qualité des échantillons diffèrent, ces missions ne sont pas en concurrence mais se complètent dans la quête de la compréhension des origines de la vie.

La sonde Osiris-Rex de la NASA a largué une capsule qui s'est posée dans l'Utah le 24 septembre. Pour assurer la conservation des échantillons, la capsule a été placée dans un récipient rempli d'azote, évitant tout contact avec l'atmosphère terrestre. Les échantillons ont depuis été transportés au Johnson Space Center au Texas, où ils seront analysés.

Pendant ce temps, la mission japonaise Hayabusa2, lancée par l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA), a largué avec succès une capsule contenant des échantillons d'astéroïdes dans l'arrière-pays australien le 6 décembre. Cette capsule a également été soigneusement scellée pour maintenir l'intégrité des échantillons. La mission Hayabusa2 a attiré l'attention internationale pour sa collecte impressionnante d'échantillons provenant de deux astéroïdes différents.

Les deux missions visent à fournir des informations précieuses sur les origines et l’évolution de notre système solaire. En étudiant la composition et les propriétés de ces échantillons d’astéroïdes, les scientifiques espèrent approfondir notre compréhension de l’origine de la vie sur Terre et potentiellement découvrir des indices sur l’existence de la vie ailleurs dans l’univers.

L’analyse de ces échantillons est un processus minutieux qui nécessite des techniques scientifiques avancées. Les scientifiques effectueront divers tests, tels que la mesure de la composition isotopique, de la minéralogie et de la chimie organique des échantillons. Ces analyses fourniront des données cruciales pour aider à percer les mystères de la formation des astéroïdes et le rôle qu’ils ont joué dans le développement de notre système solaire.

La collaboration entre les États-Unis et le Japon dans la collecte d’échantillons d’astéroïdes démontre l’importance de la coopération internationale pour faire progresser les connaissances scientifiques. En combinant ressources, expertise et technologie, ces missions ont le potentiel d’apporter de profondes contributions à notre compréhension du cosmos.

