Planter des bulbes de printemps : mieux vaut tard que jamais

Si vous n’avez pas encore planté vos bulbes à floraison printanière, ne vous inquiétez pas. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Même s'il aurait été préférable de les planter il y a un mois, il est encore temps de les mettre en terre et de profiter de belles floraisons au printemps prochain.

Les tulipes et autres bulbes à floraison printanière sont en vente depuis un moment déjà. Vous en avez probablement vu des boîtes empilées sur les étagères des magasins de jardinage et des quincailleries. Mais si vous n’avez pas encore acheté ou planté le vôtre, c’est le moment de le faire.

Après avoir été récoltés aux Pays-Bas au printemps dernier, ces bulbes ont été stockés dans des conditions de température et d'humidité soigneusement contrôlées. Il est important de noter que les étagères d’un magasin chaud ne sont pas le meilleur endroit pour les conserver. Cependant, ils n'y resteront pas longtemps car les magasins libéreront bientôt de la place pour les produits d'Halloween et de Noël.

Alors, que faire si vous avez encore des bulbes non plantés ? Plantez-les le plus tôt possible, sans plus attendre. Les bulbes à floraison printanière doivent passer par une période de dormance froide pour se développer correctement. En les plantant maintenant, vous leur donnez l'opportunité d'établir leurs racines et de se préparer au cycle de croissance printanier.

Assurez-vous de choisir un endroit bien drainé dans votre jardin. La plupart des bulbes préfèrent un endroit ensoleillé, mais certaines variétés peuvent tolérer une ombre partielle. Creusez des trous à la profondeur appropriée, qui correspond généralement à trois fois la hauteur de l'ampoule, et espacez-les conformément aux instructions sur l'emballage.

Arrosez abondamment les bulbes plantés et ajoutez une couche de paillis pour les protéger des variations extrêmes de température. Ensuite, attendez patiemment jusqu’à ce que le printemps arrive et vos efforts seront récompensés par des fleurs éclatantes et un magnifique jardin.

