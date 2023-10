Changement climatique et avenir de la vie sur Terre

Un rapport publié dans la revue scientifique Nature Geoscience suggère que toute vie sur Terre finira par périr dans plusieurs milliards d’années. Selon une étude menée par l'Université de Bristol, dans 250 millions d'années, tous les continents convergeront pour former le prochain supercontinent terrestre. Cette convergence entraînera une chaleur extrême et un point de bascule climatique, entraînant l’extinction massive des mammifères terrestres et rendant la planète inhabitable.

Le rapport indique que les tendances actuelles au réchauffement augmenteront les températures mondiales à un niveau qui rendra des régions comme l’Afrique, l’Asie du Sud, l’Australie et l’Europe inhospitalières à la vie des mammifères. Cependant, même dans un avenir lointain, avec la combustion de tous les combustibles fossiles disponibles, la majeure partie de la surface de la planète sera encore propice à la survie de certains mammifères.

Les raisons de ce tournant imminent sont énumérées par le Dr Saumitra Mukherjee, professeur de géologie et de télédétection à l'Université Jawaharlal Nehru. Il attribue ces changements au Soleil, aux rayons cosmiques, aux conditions climatiques extrêmes et aux catastrophes naturelles ou causées par l'homme.

Concernant le Soleil, le Dr Mukherjee explique que sa nature changeante et son impact sur l'atmosphère terrestre ne sont pas encore entièrement compris. Les taches solaires, apparues pour la première fois au XVe siècle et observées tous les douze ans pendant le maximum solaire, peuvent diriger la chaleur vers la Terre et d'autres planètes, entraînant des perturbations du champ magnétique terrestre et ayant un impact sur l'atmosphère.

Les rayons cosmiques, produits par le Soleil et les sources galactiques, jouent également un rôle dans la perturbation de l'environnement terrestre. L’intensité des rayons cosmiques galactiques est en augmentation depuis 2009 et leur impact sur le Soleil et la Terre crée un effet cyclique.

Les catastrophes naturelles et les conditions climatiques extrêmes contribuent également à ces changements. La tragédie de Kedarnath en 2013, par exemple, a été marquée par une augmentation des températures atmosphériques, provoquant une fonte rapide des glaciers. Cette fonte a entraîné une concentration plus élevée de noir de carbone dans l’atmosphère, ce qui peut avoir des effets néfastes sur l’environnement.

Alors que le rapport prédit une crise climatique et un point où la Terre deviendra inhabitable en raison de son départ de la zone habitable du Soleil, le Dr Mukherjee reste sceptique. Il estime que même si le rapport constitue une avancée majeure, une vérification plus approfondie est nécessaire.

En conclusion, l’avenir de la vie sur Terre est sans aucun doute lié aux impacts du changement climatique et à diverses forces naturelles et cosmiques. Comprendre ces forces et leurs effets potentiels sera crucial pour trouver des moyens d’atténuer leur impact et d’assurer la survie à long terme de la vie sur notre planète.

Sources:

– Nature Geoscience, « Les extrêmes climatiques sont susceptibles de conduire à l’extinction des mammifères terrestres lors du prochain assemblage du supercontinent »

– Entretien avec le Dr Saumitra Mukherjee, professeur de géologie et de télédétection à l'Université Jawaharlal Nehru de New Delhi.