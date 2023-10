Étudier les animaux urbains et les agents pathogènes à New York

À Forest Park, dans le Queens, une équipe de chercheurs dirigée par Laura Dudley Plimpton, écologiste à l'université de Columbia, s'est retrouvée face à face avec un couple de ratons laveurs. Cette rencontre faisait partie d'une enquête sur les animaux urbains, les agents pathogènes qu'ils transportent et la manière dont ces maladies peuvent se propager dans la ville.

La ville de New York abrite diverses espèces d'animaux sauvages, notamment des ratons laveurs, des mouffettes, des opossums et même des coyotes, qui ne sont pas toujours visibles pour les résidents. Ces animaux se sont adaptés à la vie urbaine et ont appris à utiliser les ressources humaines telles que les déchets. Cependant, les environnements urbains présentent également des défis pour ces animaux, qui vivent dans des espaces restreints et ont de fréquentes interactions avec d’autres espèces, notamment les humains.

L'équipe de recherche, dirigée par Mme Plimpton et le Dr Maria Diuk-Wasser du laboratoire d'éco-épidémiologie de l'Université de Columbia, vise à comprendre les risques de transmission de maladies entre les humains, les animaux domestiques et la faune sauvage dans les zones urbaines. En étudiant les agents pathogènes véhiculés par les animaux urbains, ils espèrent préserver la santé humaine et animale.

Au cours de leurs recherches, l'équipe a découvert que les ratons laveurs du cimetière Green-Wood de Brooklyn souffraient d'une épidémie de maladie de Carré, une maladie potentiellement mortelle pour les ratons laveurs, les mouffettes et même les chiens. Les chercheurs étudiaient initialement les coronavirus, mais sont tombés sur cette épidémie par hasard. Ils ont séquencé les génomes d’échantillons viraux collectés sur des animaux infectés pour comprendre comment la maladie s’est propagée dans le cimetière.

En plus des épidémies spécifiques, l’équipe étudie le tableau plus large de la transmission de la maladie dans la ville. Ils collectent des spécimens biologiques de divers animaux urbains, notamment des ratons laveurs, des cerfs, des opossums, des mouffettes, des chats et des musaraignes, pour étudier la présence d'agents pathogènes et leur potentiel de propagation.

Comprendre les relations entre les humains, les animaux et les agents pathogènes en milieu urbain est crucial pour gérer les risques de maladie. En prenant des mesures pour empêcher les interactions entre la faune et les ressources humaines, comme en modifiant les poubelles et en décourageant l'alimentation des chats errants, les villes peuvent créer des frontières plus saines avec la faune.

