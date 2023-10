By

Des millions de personnes à travers les Amériques attendaient avec impatience l’arrivée d’une éclipse rare en « anneau de feu », dans laquelle la Lune forme une frontière lumineuse et flamboyante lorsqu’elle se déplace entre la Terre et le soleil. Même si l'observation de l'éclipse dépendait d'un ciel clair, de nombreuses villes et parcs nationaux situés le long du trajet de l'éclipse se préparaient à accueillir de grandes foules.

Dans certaines régions de l’ouest des États-Unis, la lune s’est parfaitement alignée, créant un spectacle spectaculaire. À Albuquerque, au Nouveau-Mexique, où l'événement céleste a coïncidé avec une fête internationale de ballons, des acclamations ont éclaté de la part de ceux qui ont eu la chance d'avoir une vue imprenable. La ville attire généralement des dizaines de milliers de spectateurs et de pilotes de montgolfières du monde entier.

Contrairement à une éclipse solaire totale, lors d’une éclipse en anneau de feu, la lune ne recouvre pas complètement le soleil. Au lieu de cela, il laisse une bordure lumineuse et flamboyante. Dans le parc national de Bryce Canyon, dans le sud de l'Utah, des passionnés d'éclipse se sont aventurés sur les sentiers avant le lever du soleil et ont observé de minuscules lumières le long de la vallée des cheminées de fées aux roches rouges.

L’éclipse entière, depuis le moment où la lune commence à obscurcir le soleil jusqu’à ce qu’il revienne à la normale, dure deux heures et demie à trois heures. Cette éclipse particulière n'était visible que par intermittence à Eugene, dans l'Oregon, car la couverture nuageuse bloquait parfois la vue. Cependant, la prochaine éclipse totale de Soleil, en avril, traversera les États-Unis dans la direction opposée.

Alors que les téléspectateurs de la côte Est s'attendaient à voir moins de l'événement, avec seulement un quart d'éclipse visible dans certaines régions comme la ville de New York, beaucoup se préparaient toujours avec impatience à observer le ciel. La prochaine éclipse « en anneau de feu » devrait avoir lieu en octobre de l’année prochaine à l’extrémité sud de l’Amérique du Sud.

Sources:

– Delcia Lopez/Le Moniteur/AP

– Rick Bowmer/AP

– Sara Diggins/Austin American-Stateman/AP

– Éric Gay/AP