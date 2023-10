By

Des millions de personnes à travers les Amériques ont eu droit à un événement céleste rare connu sous le nom d’éclipse « en anneau de feu ». L'éclipse solaire annulaire se produit lorsque la Lune se déplace entre la Terre et le Soleil, créant une bordure lumineuse et flamboyante.

Même si l'observation de l'éclipse dépendait d'un ciel clair, certaines régions de l'ouest des États-Unis ont eu un spectacle spectaculaire lorsque la lune s'est positionnée et a formé l'anneau emblématique. À Albuquerque, les acclamations ont été entendues de la part des spectateurs qui avaient une vue imprenable sur l'éclipse. Cet événement a coïncidé avec la fête internationale des ballons de la ville, attirant des milliers de visiteurs du monde entier.

Contrairement à une éclipse solaire totale, où la lune recouvre complètement le soleil, une éclipse en anneau de feu laisse une bordure lumineuse autour de la lune. Les villes et les parcs nationaux situés le long du trajet de l'éclipse se sont préparés à un afflux de visiteurs, de nombreux passionnés d'éclipse s'aventurant dans le parc national de Bryce Canyon, dans le sud de l'Utah. Là, de minuscules lumières pouvaient être vues le long d'un sentier bien connu alors que les spectateurs délimitaient leurs endroits préférés tôt le matin.

L’éclipse entière, depuis le moment où la lune commence à obscurcir le soleil jusqu’à ce qu’il revienne à la normale, dure environ deux heures et demie à trois heures dans un endroit donné. Alors que certaines régions, comme Eugene, dans l'Oregon, connaissaient une visibilité intermittente en raison de la couverture nuageuse, les téléspectateurs de la côte Est se préparaient à voir un quart d'éclipse dans des villes comme New York.

La prochaine éclipse en anneau de feu aura lieu en octobre de l’année prochaine à l’extrémité sud de l’Amérique du Sud. C’est un rappel des phénomènes vastes et merveilleux qui se produisent dans nos cieux, captivant le public et suscitant l’émerveillement et la curiosité.

[Source : The Monitor, Austin American-Statesman, AP]