La Lune des Moissons : une vue spectaculaire dans le ciel

By

Cette semaine, les observateurs du ciel du monde entier ont eu droit à la vue fascinante de la « Lune des récoltes », l’une des pleines lunes les plus célèbres de l’année. En plus de sa beauté, cette pleine lune a également mérité le titre de « super lune », car elle marquait la dernière des quatre super lunes en 2023.

Ce qui rend cette Harvest Moon spéciale, c'est sa position céleste, qui ouvre la voie à une rare éclipse solaire annulaire, également connue sous le nom d'éclipse « en anneau de feu », le 14 octobre. Cette éclipse sera visible aux États-Unis, en Amérique centrale, et l'Amérique du Sud.

Le terme « super lune » fait référence à une pleine lune qui se produit lorsque la lune est au périgée, le point de son orbite le plus proche de la Terre. En raison de la forme légèrement elliptique de son orbite, la lune apparaît légèrement plus grande dans le ciel au périgée. Le point opposé de son orbite, le plus éloigné de la Terre, est appelé apogée.

Lorsque le périgée coïncide avec une pleine lune, l'apogée se produit à la nouvelle lune suivante ou vice versa. Cela signifie que puisque la Harvest Moon s'est balancée relativement près de la Terre cette semaine, elle s'en éloignera relativement plus lors de la prochaine nouvelle lune, le 14 octobre.

Les éclipses se produisent lorsque la trajectoire orbitale de la Lune croise l'écliptique, la trajectoire apparente du soleil dans notre ciel diurne. Lors de la prochaine éclipse solaire annulaire, la lune apparaîtra plus petite dans le ciel en raison de son apogée. En conséquence, il bloquera uniquement le centre du soleil, créant ainsi un anneau ou un anneau autour de la lune.

Il est important de noter que l’observation de l’éclipse du 14 octobre ne doit se faire qu’à travers des lunettes à éclipse solaire. Cependant, la Harvest Moon de cette semaine était parfaitement sûre à observer à l’œil nu. Lorsque la pleine lune se lève ou se couche, elle prend une superbe teinte orange en raison de la diffusion de Rayleigh, qui se produit lorsque la lumière est déviée par les molécules de l'atmosphère terrestre.

La prochaine pleine lune, connue sous le nom de « Lune du chasseur », aura lieu le 28 octobre. Bien que cette pleine lune soit toujours capable d'intercepter l'écliptique en raison de l'éclipse solaire, elle n'entrera pas dans l'ombre centrale la plus sombre de la Terre, ce qui signifie qu'elle ne deviendra pas rouge et ne deviendra pas une « Lune de sang ». La prochaine Lune de Sang n’est pas attendue avant 2025.

Alors, gardez les yeux rivés sur le ciel et profitez de ces merveilles célestes !

Sources:

–QuandIsTheNextEclipse.com

– Le guide complet de la grande éclipse nord-américaine du 8 avril 2024