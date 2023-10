Nouvelle Lune et l’art de l’harmonie céleste

La danse céleste du cosmos s'est déroulée samedi soir alors que la pleine lune d'octobre, également connue sous le nom de « Lune du chasseur », a honoré le ciel dans toute sa beauté lumineuse. Alors que la pleine lune brillait dans son intégralité à travers le monde, une éclipse lunaire partielle a captivé l'attention des spectateurs d'Europe, d'Afrique et d'Asie, qui ont eu la chance d'assister à ce spectacle céleste.

La Lune a atteint sa pleine phase à 3 h 35 HNE le 28 octobre 2023, marquant le point culminant de son cycle lunaire de 29.5 jours. Bien que la Lune termine son orbite autour de la Terre en seulement 27.3 jours, les positions changeantes de notre planète et du soleil sur leurs trajectoires orbitales respectives prolongent subtilement la durée entre les phases lunaires distinctes.

Une éclipse partielle de Lune se produit uniquement lorsque la Lune s'aligne du côté opposé de la Terre au Soleil, entrant ainsi dans l'ombre de notre planète. Au cours de cette récente éclipse, la Lune s'est aventurée dans la pénombre extérieure de l'ombre terrestre, avec seulement 6 % de sa surface effleurant l'ombre intérieure plus sombre. Le résultat fut un spectacle captivant semblable à une petite et délicate bouchée de la lune.

Alors que la « Lune du chasseur » s'élevait dans le ciel, elle partageait la scène avec un autre compagnon céleste. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, est apparue à seulement 3° en dessous de la pleine lune, renforçant ainsi la splendeur éthérée de la nuit.

La pleine lune d'octobre a gagné son surnom de « Lune du chasseur » en raison de sa luminosité toute la nuit, aidant les chasseurs dans leur chasse au gibier dans les semaines précédant l'arrivée du temps plus froid dans l'hémisphère nord. Ce phénomène céleste est observé et célébré depuis des générations, comblant le fossé entre l’humanité et le monde naturel.

Bien que cette éclipse partielle de Lune ait été un plaisir visuel, il est important de noter qu’elle ouvre la voie à de futurs événements célestes. La prochaine éclipse totale de Lune, également appelée « Lune de sang », ornera notre ciel les 13 et 14 mars 2025. De tels événements fascinants se produisent souvent en trio au cours d'une même année lunaire, avec des dates à venir les 7 et 8 septembre. 2025 et les 2 et 3 mars 2026.

Alors que nous nous émerveillons devant les merveilles de l’univers, il vaut la peine de réfléchir aux mécanismes complexes qui régissent ces ballets cosmiques. L'orbite inclinée de la Lune, qui s'écarte de 5 % du plan orbital de la Terre, fait que les éclipses lunaires et solaires restent des phénomènes relativement rares. Cependant, l’élégante synchronisation des corps célestes garantit que ces événements impressionnants se reproduiront en temps voulu, nous connectant aux vastes merveilles du cosmos.

FAQ:

1. Qu'est-ce qu'une éclipse partielle de Lune ?

Une éclipse partielle de Lune se produit lorsque la Lune entre dans la pénombre extérieure de l’ombre de la Terre, ce qui fait qu’une petite partie de la Lune apparaît obscurcie ou partiellement obscurcie.

2. Quand se produit une éclipse lunaire ?

Une éclipse lunaire ne peut se produire que pendant une pleine lune, lorsque la lune s'aligne du côté opposé de la Terre par rapport au soleil, permettant à l'ombre de notre planète de se projeter sur sa surface.

3. Quelle est la prochaine éclipse pénombrale de Lune ?

Selon Timeanddate.com, la prochaine éclipse pénombrale de Lune aura lieu les 24 et 25 mars 2024.

4. Quelle est la prochaine pleine lune après la « Lune du chasseur » ?

La prochaine pleine lune après la « Lune du chasseur » est la pleine « Lune du castor » le lundi 27 novembre 2023.

Sources:

– La « Lune du chasseur » se lève : images captivantes de la pleine lune d'octobre et de l'éclipse lunaire partielle – National Geographic (https://www.nationalgeographic.com/science/article/hunters-moon-october-full-moon-and-lunar -images-éclipse)