Surprise céleste : la rencontre étonnante de Lucy Spacecraft

Lorsque le vaisseau spatial Lucy de la NASA s'est lancé dans sa mission d'étude des astéroïdes troyens, il ne s'attendait pas à tomber sur une rencontre céleste inattendue. Lors d’un récent survol du petit astéroïde Dinkinesh, Lucy a capturé une révélation étonnante : un deuxième astéroïde, une lune, est apparu sur son radar, surprenant les ingénieurs et les scientifiques.

Le vaisseau spatial Lucy, lancé le 16 octobre 2021, a effectué sa première rencontre prévue avec Dinkinesh le 1er novembre 2023. Alors que Lucy s'approchait à moins de 265 kilomètres de la surface de Dinkinesh, une image remarquable capturée par l'imageur de reconnaissance à longue portée de Lucy (L'LORRI) a révélé que Dinkinesh est en fait un astéroïde binaire. L'astéroïde principal mesure environ 425 mile (0.5 mètres) de large, tandis que son homologue plus petit s'étend sur environ 790 miles (0.15 mètres).

La découverte de la nature binaire de Dinkinesh n’était pas totalement inattendue. Les chercheurs avaient utilisé les données infrarouges du Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) de la NASA, combinées aux données fluctuantes observées par les instruments de Lucy au cours de son approche, pour anticiper cette découverte. Néanmoins, la confirmation que Dinkinesh est un astéroïde binaire a suscité l’enthousiasme de la communauté scientifique.

Situé dans la ceinture intérieure principale d’astéroïdes entre Mars et Jupiter, Dinkinesh est l’une des merveilles que Lucy explorera au cours de sa mission. L'objectif principal de Lucy est d'étudier les astéroïdes troyens – d'anciens vestiges du système solaire primitif qui se regroupent en deux « essaims » distincts devant et derrière Jupiter le long de son orbite. Ces amas, souvent appelés « les enfants de Jupiter », constituent un sujet d'étude captivant pour les scientifiques.

Alors que Lucy poursuit son voyage, elle organise une série de survols planifiés avec divers astéroïdes, offrant un aperçu de la riche diversité des corps célestes qui résident dans notre système solaire. Suite à la rencontre réussie avec Dinkinesh, Lucy devrait désormais explorer « Donaldjohanson » le 20 avril 2025, situé dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce qu’un astéroïde binaire ?

R : Un astéroïde binaire fait référence à un système dans lequel deux astéroïdes gravitent autour d’un centre de masse commun. Les deux astéroïdes peuvent avoir des tailles similaires ou des différences de taille distinctes.

Q : Que sont les astéroïdes troyens ?

R : Les astéroïdes troyens sont un ensemble d’astéroïdes qui partagent la même orbite qu’une planète, en particulier Jupiter dans ce cas. Ils sont positionnés en deux groupes appelés essaims, situés devant et derrière Jupiter le long de son orbite.

Q : Pourquoi le vaisseau spatial Lucy s'appelle-t-il « Lucy » ?

R : Le vaisseau spatial Lucy doit son nom à l'ancêtre humain fossilisé découvert à Afar, en Éthiopie, en 1974. Le squelette a été nommé Lucy en hommage au paléontologue Donald Johanson qui a joué la chanson des Beatles « Lucy in the Sky with Diamonds » pendant la nuit de la découverte.

Sources : NASA (nasa.gov)