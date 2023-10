– La sonde Psyche Asteroid de la NASA est confrontée à un retard en raison d'un problème de propulseur

By

La sonde astéroïde Psyché de la NASA, dont le lancement est prévu le 12 octobre, a été retardée d'une semaine en raison d'un problème potentiellement paralysant découvert dans ses propulseurs. Le problème a été découvert lors des tests avant vol, où il a été révélé que les paramètres utilisés pour faire fonctionner les propulseurs étaient incorrects. L'analyse a montré qu'au niveau de puissance prévu, des températures plus élevées pourraient provoquer des dommages. Cependant, le correctif nécessitait uniquement une mise à jour du tableau des paramètres utilisés par l'ordinateur de vol de la sonde, lui demandant d'allumer les propulseurs à un niveau de puissance inférieur. Même si cela entraînera des temps de manœuvre plus longs, cela n’affectera pas la mission globale.

La cible de la sonde Psyché est un astéroïde inhabituel du même nom, l'un des rares corps riches en métaux présents dans la ceinture de débris située entre Mars et Jupiter. Les scientifiques pensent que Psyché pourrait être un vestige du matériau central d'un planétésimal, mettant en lumière la formation et l'évolution des planètes rocheuses de notre système solaire. Le vaisseau spatial devrait atteindre sa destination à l’été 2029 après un voyage de 2.2 milliards de milles et effectuera des observations à courte portée pendant deux ans.

La mission a déjà été confrontée à des retards dus à des retards dans le développement et les tests de logiciels, ainsi qu'à de mauvaises communications et à une planification et une surveillance insuffisantes. Cependant, le récent problème du propulseur a été résolu en temps opportun, évitant ainsi tout problème potentiel au cours de la mission.

La NASA a exprimé sa gratitude pour la découverte du problème du propulseur avant le lancement, soulignant l'importance d'une mission réussie et capable de surmonter les obstacles. La date de lancement actualisée de la sonde Psyché est désormais fixée au 12 octobre, avec l'espoir d'un voyage réussi et d'informations précieuses sur la formation des planètes rocheuses de notre système solaire.

