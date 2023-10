La spectaculaire éclipse solaire annulaire d’octobre 2023

By

La semaine dernière, les citoyens des États-Unis ont eu droit à un événement céleste rare : une éclipse solaire annulaire a honoré le ciel. Ce phénomène se produit lorsqu'il y a un alignement exceptionnellement précis du Soleil, de la Lune et de la Terre, ce qui fait que l'ombre de la Lune obscurcit partiellement le Soleil, laissant une apparence semblable à un anneau de feu. L’éclipse a eu lieu le 14 octobre et de nombreux États d’Amérique du Nord ont eu le privilège d’assister à ce spectacle impressionnant.

Lors d’une éclipse, lorsque la Lune est à son point le plus éloigné de la Terre (apogée) ou à proximité, elle ne peut pas complètement bloquer le Soleil. Cela crée un effet visuel époustouflant, car les bords extérieurs du Soleil restent visibles, formant un anneau radiant. De notre point de vue sur Terre, l’éclipse était un spectacle à voir, mais elle était tout aussi impressionnante vue de l’espace.

La caméra d'imagerie polychromatique de la Terre (EPIC) de la NASA, située à bord du Deep Space Climate Observatory, a pu capturer une image de l'ombre de la Lune projetant l'obscurité sur une partie importante de l'Amérique du Nord pendant l'éclipse. Cet instantané a été pris vers 10 h 28 IST, mettant en valeur l'obscurité étrange provoquée par l'alignement céleste.

Alors que la plupart des États-Unis ont pu assister à une version partielle de l’éclipse, seul un petit groupe d’États a eu le privilège de la vivre dans toute sa splendeur. Le « chemin de l'annularité », où l'éclipse était visible sous sa forme dégagée, a commencé dans l'Oregon, dans le nord-ouest des États-Unis, et s'est étendu vers le sud-ouest à travers plusieurs États, pour finalement atteindre le golfe du Mexique. Les observateurs au cœur de ce trajet ont eu l'occasion d'assister à l'éclipse pendant environ 4.5 minutes, tandis que ceux à sa périphérie n'ont pu avoir qu'un aperçu fugace de quelques secondes.

L’instrument EPIC n’est que l’un des outils d’observation du Deep Space Climate Observatory, positionné au point de Lagrange 1 – un point en orbite entre la Terre et le Soleil. Cette station météorologique spatiale surveille les changements dans le vent solaire et la météo spatiale, fournissant ainsi une alerte précoce cruciale en cas de tempêtes géomagnétiques susceptibles de perturber les réseaux électriques, les satellites et les systèmes de communication.

Cette éclipse solaire annulaire a été un événement vraiment remarquable, permettant aux gens de partout en Amérique du Nord de s'émerveiller devant les merveilles du cosmos. Les photographies et les données collectées à la fois au sol et dans l'espace fournissent des informations précieuses sur l'alignement des corps célestes et contribuent à notre compréhension de la météorologie spatiale.

