La mission Psyché de la NASA retardée et dont le lancement est prévu le 12 octobre

La très attendue mission Psyché de la NASA, qui vise à étudier l'astéroïde métallique nommé « Psyché », a été retardée d'une semaine. Initialement prévue pour le 5 octobre 2023 depuis le Kennedy Space Center (KSC) en Floride, la mission aura désormais lieu le 12 octobre 2023. Le retard est destiné à permettre des inspections et des vérifications plus approfondies du vaisseau spatial et de ses instruments.

La nouvelle date de lancement, fixée à 10 h 16 HAE, donnera à l'équipe de la NASA suffisamment de temps pour effectuer les vérifications nécessaires des paramètres utilisés pour contrôler les propulseurs à gaz froid à l'azote du vaisseau spatial Psyché. Ces vérifications sont cruciales pour le succès de la mission, car elles prennent en charge les exigences scientifiques, énergétiques, thermiques, d'orientation du vaisseau spatial, de gestion de l'élan et d'autres exigences de la mission.

L'astéroïde Psyché, actuellement en orbite autour du Soleil entre Mars et Jupiter, présente un grand intérêt scientifique. La NASA estime que son noyau nickel-fer a joué un rôle essentiel dans la formation de notre système solaire. La mission Psyché vise à étudier la composition, la topographie et la gravité de l'astéroïde. Pour y parvenir, la mission utilisera divers instruments scientifiques, notamment un imageur multispectral, un magnétomètre et un compteur à rayons gamma et à neutrons.

De plus, la mission Psyché testera une nouvelle technologie de communication laser révolutionnaire appelée Deep Space Optical Communication (DSOC). Développé par le Jet Propulsion Laboratory, DSOC permet une communication plus efficace dans l’espace lointain en codant les données en photons aux longueurs d’onde infrarouges. Cette technologie a le potentiel de réduire considérablement le temps nécessaire à la transmission des données entre la Terre et l’espace lointain.

La date de lancement retardée permet à la NASA de s'assurer que toutes les conditions sont remplies pour une mission réussie. La fenêtre de lancement restera ouverte entre le 12 et le 25 octobre, offrant ainsi de nombreuses opportunités pour un lancement réussi.

Définitions :

1. Falcon Heavy : Une fusée puissante et réutilisable développée par SpaceX pour les missions de transport lourd.

2. Propulseurs à gaz froid : petits moteurs de fusée qui utilisent du gaz comprimé, comme l'azote, pour manœuvrer les engins spatiaux.

3. Imageur multispectral : une caméra capable de capturer des images dans plusieurs longueurs d'onde de lumière pour fournir différents types de données scientifiques.

Sources : NASA, Jet Propulsion Laboratory