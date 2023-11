Une émission semblable à une aurore découverte sur le Soleil : faire la lumière sur les processus magnétiques stellaires

Les scientifiques ont fait une découverte étonnante en détectant une émission semblable à une aurore dans l’atmosphère de notre propre Soleil. Dirigée par Sijie Yu de l'Institut de technologie du New Jersey, une équipe d'astronomes a observé un type d'émission radio de longue durée autour d'une tache solaire, située à une altitude d'environ 40,000 25,000 kilomètres (XNUMX XNUMX miles) au-dessus de la photosphère solaire. Ce phénomène unique ressemble aux aurores fascinantes observées sur notre planète.

Contrairement aux sursauts transitoires d’activité radio solaire qui ne durent généralement que quelques minutes ou heures, cette émission particulière a persisté pendant plus d’une semaine. L'équipe pense que cette découverte a le potentiel de remodeler notre compréhension des processus magnétiques stellaires et de débloquer de nouvelles connaissances sur le comportement magnétique du Soleil.

Les aurores, avec leurs lumières ondulantes captivantes, ne sont pas exclusives à la Terre. Ils ont été détectés sur toutes les planètes majeures de notre système solaire et même sur les quatre lunes galiléennes de Jupiter. Les aurores se forment lorsque des particules solaires sont piégées dans des lignes de champ magnétique, entraînant une accélération de leur énergie. Lorsque ces particules chargées interagissent avec les atomes et les molécules d’une atmosphère, elles produisent un affichage lumineux.

Généralement, la lumière visible est associée aux aurores boréales, mais ces émissions comportent également une composante radio. Les radio aurores observées près de la tache solaire présentent des similitudes avec les aurores observées dans tout le système solaire. Alors que le Soleil émet déjà des ondes radio via divers processus, cette émission au-dessus de la tache solaire représente une nouvelle facette de l’activité radio solaire.

Les taches solaires sont des régions temporaires sombres et froides à la surface du Soleil, causées par de puissants champs magnétiques qui confinent le plasma solaire. Le Soleil, étant un environnement très riche en particules, offre les conditions idéales pour l'accélération du champ magnétique des particules solaires, se produisant à une échelle beaucoup plus grande que le champ magnétique terrestre.

Une analyse complète menée par Yu et son équipe indique que les émissions sont probablement produites par le processus maser électron-cyclotron (ECM). Ce mécanisme implique des électrons énergétiques piégés dans des géométries de champs magnétiques convergents, se produisant principalement dans les zones plus froides et intensément magnétiques des taches solaires.

Il est intéressant de noter que la découverte des signaux radio auroraux n’est pas exclusive à notre Soleil. Il y a plusieurs années, les scientifiques ont détecté des émissions similaires provenant d’autres étoiles, liées à la présence d’exoplanètes. Cependant, en raison de notre proximité avec le Soleil, nous avons plus de chances d’observer ces faibles émissions de type aurore qui pourraient passer inaperçues dans les étoiles lointaines.

Cette découverte révolutionnaire fournit des informations précieuses sur les interactions entre les particules énergétiques et les champs magnétiques dans les systèmes possédant des taches solaires de longue durée. Les chercheurs visent à étudier les données d'archives pour découvrir des preuves d'occurrences antérieures de ces émissions semblables à des aurores boréales pendant l'activité solaire.

En résolvant l’énigme entourant les particules énergétiques et les champs magnétiques, les scientifiques espèrent mieux comprendre non seulement notre Soleil, mais également les étoiles lointaines et leur comportement magnétique. Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités pour étudier les activités magnétiques stellaires et le comportement des taches stellaires au-delà de notre système solaire.

