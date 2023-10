Une nouvelle expérience explore le potentiel de reproduction des mammifères dans l’espace

Alors que l’humanité entreprend son voyage vers les royaumes inconnus de l’espace, de nouvelles questions sur l’avenir de l’espèce se posent. Une préoccupation urgente est de savoir si les humains peuvent se reproduire et maintenir la vie au-delà de l'atmosphère terrestre. Une expérience récente menée à bord de la Station spatiale internationale (ISS) éclaire ce sujet.

Le biologiste moléculaire Teruhiko Wakayama de l'Université de Yamanashi a dirigé l'étude révolutionnaire, qui impliquait la culture d'embryons de mammifères dans l'environnement de microgravité de l'ISS. Cette expérience marque la première fois que des embryons de mammifères sont cultivés dans l'espace.

Même si les résultats ne sont pas définitifs, ils offrent de l’espoir. Les embryons de souris ont montré des signes de survie initiale dans l'environnement spatial, suggérant la possibilité d'une reproduction réussie lors de futures missions de longue durée, comme un voyage vers Mars.

Des recherches antérieures menées par l'équipe de Wakayama ont exploré les défis du développement embryonnaire en microgravité simulée. Si la fécondation était possible, l’implantation des embryons s’est avérée moins réussie. Cependant, l’étude récente s’est concentrée sur les premiers stades du développement de l’embryon plutôt que sur l’implantation.

Les chercheurs ont fécondé des embryons de souris, les ont développés jusqu’au stade bicellulaire, les ont congelés et transportés vers l’ISS. Les astronautes à bord de la station ont ensuite décongelé et cultivé les embryons dans une machine spécialement conçue. Après quatre jours, les embryons ont été conservés et renvoyés sur Terre pour analyse.

Même si le taux de survie des embryons dans l’espace était inférieur à celui sur Terre, ceux qui ont survécu se sont développés normalement. Les chercheurs ont observé la formation et la différenciation initiale des blastocystes, qui ne sont pas affectées par l’environnement de microgravité.

Pourtant, cette étude a ses limites. Les facteurs autres que la gravité, comme le rayonnement, n’ont pas été pris en compte. De plus, l’expérience n’a analysé que le développement de l’embryon jusqu’au stade du blastocyste, laissant les résultats du développement in utero incertains.

D’autres expériences sont nécessaires pour bien comprendre les effets de l’espace sur le développement fœtal des mammifères. Des recherches antérieures sur des rongeurs gravides dans l’espace ont indiqué des complications potentielles pour la santé et des anomalies chez la progéniture. De plus, le développement musculo-squelettique fœtal normal semble dépendre de la charge gravitationnelle.

Bien que l’étude ne fournisse pas de preuves concluantes, elle met en évidence la possibilité d’une reproduction spatiale des mammifères. Des recherches supplémentaires sont nécessaires avant de pouvoir parvenir à un verdict clair. Comprendre l’impact de l’environnement spatial sur la reproduction des mammifères est crucial à mesure que nous naviguons dans une ère spatiale en évolution.

