Des scientifiques séquencent l’ARN d’un tigre de Tasmanie éteint, ouvrant la porte à la résurrection d’espèces perdues

Des scientifiques de l'Université de Stockholm ont réalisé une avancée majeure en récupérant et en séquençant avec succès l'ARN d'une espèce disparue, le tigre de Tasmanie. Cette réalisation révolutionnaire a fait naître l’espoir de pouvoir ressusciter des animaux que l’on croyait autrefois perdus à jamais.

Jusqu’à présent, on pensait qu’il n’était pas possible d’extraire et de séquencer l’ARN d’une espèce disparue. Le professeur Marc Friedländer, professeur agrégé de biologie moléculaire à l'université de Stockholm, a déclaré que les gens ne pensaient pas que cela était possible. Cependant, cette nouvelle réalisation a prouvé le contraire.

L'équipe de recherche, codirigée par le professeur Love Dalen, a pu séquencer des molécules d'ARN provenant d'un spécimen de tigre de Tasmanie âgé de 130 ans, conservé à température ambiante au Musée d'histoire naturelle de Suède. Ils ont ensuite pu reconstruire l’ARN de la peau et des muscles squelettiques de l’animal disparu.

L'ARN est une molécule cruciale qui transporte l'information génétique du génome vers le reste de la cellule, lui indiquant quoi faire. Le professeur Dalen a expliqué que la compréhension de l’ADN et de l’ARN est essentielle lorsqu’il s’agit de ressusciter des animaux disparus. L’ADN est stable et bien conservé dans le temps, mais l’ARN est très transitoire et facilement détruit. Le séquençage de l’ARN fournit des informations précieuses sur l’activité et la régulation des gènes que l’ADN seul ne peut révéler.

Les chercheurs ont également découvert quelques nouveaux gènes grâce à leur analyse de l'ARN du tigre de Tasmanie, ce qui n'aurait pas été possible avec la seule analyse de l'ADN. Cela indique l’importance de l’étude de l’ARN pour comprendre la biologie et la fonctionnalité des espèces disparues.

Le dernier tigre de Tasmanie vivant connu est mort en captivité en 1936. L'espèce a été déclarée nuisible après la colonisation européenne de l'Australie, ce qui a conduit à offrir une prime pour chaque animal tué. En raison de l'habitat naturel relativement préservé de la Tasmanie, les efforts visant à ramener le tigre de Tasmanie grâce à la désextinction se sont concentrés sur cette espèce.

Cependant, la résurrection d’animaux disparus a des implications éthiques à prendre en compte. Friedländer a reconnu que ramener le tigre de Tasmanie, dont les humains ont joué un rôle dans l’extinction, pourrait être considéré comme une correction de notre ingérence. Les chercheurs pensent que les résultats de leur étude peuvent également contribuer à notre compréhension des pandémies, en particulier des virus à ARN.

En analysant l’ARN des restes d’animaux sauvages stockés dans les collections des musées, les chercheurs pourraient obtenir des informations précieuses sur la nature et les origines des pandémies passées, notamment la grippe espagnole et la récente pandémie de COVID-19. Cette étude ouvre de nouvelles possibilités d’utilisation des collections de musées pour étudier l’ARN et potentiellement prévenir de futures pandémies.

En conclusion, le séquençage réussi de l’ARN d’un tigre de Tasmanie éteint représente un pas en avant significatif dans la recherche génétique. Il offre un nouvel espoir pour la résurrection d’autres espèces perdues et souligne l’importance de l’étude de l’ARN pour comprendre la biologie et la fonctionnalité des animaux disparus. De plus, cette avancée pourrait potentiellement faire la lumière sur les origines et la nature des pandémies en analysant l’ARN des restes d’animaux sauvages conservés dans les collections des musées.

