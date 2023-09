Une percée dans la transplantation d’organes : un rein humanisé cultivé à l’intérieur d’un porc

By

Les scientifiques ont réalisé une avancée majeure en résolvant la grave pénurie d’organes disponibles pour la transplantation. Pour la première fois, des chercheurs ont réussi à faire croître un rein humanisé à l’intérieur d’un porc. L'étude, publiée dans la revue scientifique Cell Stem Cell, impliquait le développement d'embryons chimériques humain-porc, contenant à la fois des cellules humaines et porcines.

Après avoir implanté ces embryons dans des mères porteuses, les reins se sont développés et avaient une structure normale après 28 jours. Le chercheur principal, Liangxue Lai, a déclaré que les cellules humaines dominaient et représentaient 60 à 70 % du total des cellules du rein humanisé. Cette évolution est significative dans la mesure où les tentatives précédentes visant à cultiver des organes humains chez le porc ont échoué.

Les porcs sont un candidat idéal pour la croissance d’organes humains en raison de leurs similitudes en termes de physiologie, de taille d’organe et de développement embryonnaire. Le rein humain est l’un des organes les plus transplantés au monde et apparaît également au début de l’embryogenèse. Actuellement, rien qu’aux États-Unis, 88,500 XNUMX personnes attendent une greffe.

Les scientifiques impliqués dans l’étude ont modifié génétiquement le porc pour créer un espace permettant aux cellules humaines de se développer, leur permettant ainsi de survivre dans un environnement qui n’était pas leur environnement naturel. Cette modification a pris cinq ans. Miguel Esteban, l'un des principaux auteurs de l'étude, a expliqué que cette avancée offre une alternative intéressante pour surmonter la pénurie d'organes humains destinés à la transplantation.

Malgré ces résultats prometteurs, cette étude présente des limites. Le taux d’embryons de porc dégénérés était élevé et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour en comprendre les raisons. Les préoccupations éthiques concernant la contribution d’autres lignées, comme le cerveau et les cellules germinales, doivent également être prises en considération. De plus, la présence de cellules vasculaires d’origine porcine dans les organes pourrait entraîner un rejet.

Néanmoins, cette avancée ouvre la voie à la génération de reins humains fonctionnels chez les porcs nouveau-nés. Cela donne non seulement l’espoir de remédier à la pénurie d’organes, mais ouvre également de nouvelles opportunités pour la médecine régénérative et l’étude du développement des reins humains.

Sources : The Guardian, CNN