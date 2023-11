Un aperçu de Mars : des scientifiques observent une lueur nocturne verte sur la planète rouge

Des scientifiques de l'Agence spatiale européenne (ESA) ont fait une découverte révolutionnaire en étudiant Mars. Ils ont détecté une douce lueur verte dans le ciel nocturne de la planète rouge qui peut réellement être vue à l’œil humain. Cette observation surprenante a été faite par la mission ExoMars Trace Gas Orbiter de l'ESA, actuellement en orbite autour de Mars.

Contrairement aux observations précédentes de lueur nocturne sur Mars, cette lueur particulière est visible dans le spectre optique. La lumière est particulièrement brillante dans les régions polaires, ce qui amène les scientifiques à croire qu'elle pourrait être visible par les explorateurs humains si le ciel nocturne martien est dégagé de nuages. Cette découverte a suscité un enthousiasme considérable parmi les chercheurs, car elle suggère de nouvelles possibilités et de nouveaux défis pour les futures missions vers Mars.

La découverte de cette lueur verte ajoute à nos connaissances existantes sur les phénomènes atmosphériques du système solaire. Les scientifiques ont déjà observé des lueurs nocturnes infrarouges et ultraviolettes sur Mars, ainsi que des lueurs diurnes visibles causées par l’absorption du rayonnement solaire dans l’atmosphère. Cependant, c’est la première fois qu’un spectre de lueur nocturne est observé dans le domaine visible.

L'équipe de scientifiques dirigée par le planétologue Jean-Claude Gérard de l'Université de Liège en Belgique a analysé les données du Trace Gas Orbiter, qui ont mis en évidence des signes de lueur nocturne dans les longueurs d'onde ultraviolettes visibles. La lueur nocturne a été observée pendant l'hiver martien au pôle sud, entre 40 et 60 kilomètres d'altitude (25 à 37 miles). Ils ont attribué ce phénomène à l’émission de dioxygène (O2), résultant de la combinaison d’atomes d’oxygène transportés depuis le jour ensoleillé de Mars.

Les implications de cette découverte sont profondes. Non seulement il offre une opportunité unique pour l’exploration et l’observation futures de l’atmosphère martienne, mais il sert également de traceur pour la circulation atmosphérique, la chimie et les processus. En étudiant la composition de la fine atmosphère de Mars, les scientifiques espèrent percer les mystères entourant son évolution, notamment pourquoi et où le reste de l’atmosphère a disparu.

Cette découverte révolutionnaire ouvre un nouveau domaine de possibilités pour comprendre Mars et ses caractéristiques uniques. Cela nous rapproche de la découverte des secrets de la planète rouge et attise notre curiosité quant au potentiel d’exploration humaine dans le futur.

