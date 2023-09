L'ARN récupéré d'un tigre de Tasmanie éteint, stimulant les efforts de recherche sur la désextinction

Des scientifiques ont récupéré l'ARN d'un tigre de Tasmanie, également connu sous le nom de thylacine, conservé dans un musée de Stockholm depuis 1891. Bien que l'extraction de l'ADN d'animaux et de plantes anciens ait déjà été réalisée, c'est la première fois que l'ARN est réussi. récupéré d’une espèce disparue. L'ARN, comme l'ADN, est une molécule biomoléculaire présente dans toutes les cellules vivantes et responsable du transport de l'information génétique et de la synthèse des protéines. La capacité d’extraire, de séquencer et d’analyser les anciens ARN pourrait potentiellement contribuer à la recréation d’espèces disparues et aider à comprendre les pandémies virales passées.

Le tigre de Tasmanie était un prédateur suprême qui parcourait autrefois le continent australien et les îles adjacentes. L’arrivée de l’homme en Australie a provoqué la chute de l’espèce, et les colonisateurs européens du XVIIIe siècle ont encore contribué à son extinction. L'étude de la disparition du tigre de Tasmanie est considérée comme l'un des cas d'extinction d'origine humaine les mieux documentés.

L'ARN récupéré donne un aperçu de la biologie et de la régulation métabolique du tigre de Tasmanie avant son extinction. Comprendre les compléments génétiques et l’activité des gènes des espèces disparues est crucial pour les recréer. Bien que la possibilité de ressusciter des espèces disparues en utilisant l’édition génétique sur des parents vivants soit encore sceptique, de nouvelles recherches sur la biologie de ces animaux disparus sont encouragées.

La récupération de l'ARN des restes du tigre de Tasmanie a surpris les scientifiques, car l'ARN est généralement considéré comme moins stable que l'ADN et on pensait qu'il avait une courte durée de vie. L’état desséché des restes du Musée suédois d’histoire naturelle, avec la peau, les muscles et les os préservés, a probablement contribué à la préservation de l’ARN.

Ces recherches ouvrent de nouvelles possibilités dans le domaine de la désextinction et mettent en lumière la biologie des espèces disparues. Bien que recréer une espèce disparue reste une tâche complexe, comprendre sa constitution génétique et ses processus biologiques est essentiel dans les efforts de conservation et pour tirer les leçons des extinctions passées.

