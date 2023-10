Une nouvelle perspective sur l'éclipse solaire : aperçus des observations radio

By

Alors que la plupart des Californiens ont profité de l'éclipse solaire partielle du 14 octobre, les chercheurs de l'Owens Valley Radio Observatory (OVRO) ont adopté une approche différente. Grâce à leur réseau OVRO-LWA (Long Wavelength Array) amélioré, ils ont capturé une image unique d'une « éclipse radio » qui met en lumière la couronne solaire et ses phénomènes associés.

Traditionnellement, les éclipses solaires sont observées à travers la lumière visible, mais OVRO-LWA a mesuré des longueurs d'onde radio entre 20 et 88 mégahertz (MHz) pour créer une image de l'éclipse dans un spectre électromagnétique différent. L'image résultante, visible dans la vidéo ci-dessous, montre l'emplacement de la lune représenté par des lignes pointillées et le limbe visible du soleil par des lignes pleines. Notamment, la vidéo capture également les distorsions causées par l'ionosphère du soleil, créant un effet d'entraînement similaire à celui observé lorsque l'on regarde le soleil à travers une surface d'eau ondulante.

Les ondes radio qui s'étendent au-delà du bord du soleil sur l'image sont émises par sa couronne, produisant un effet saisissant d'« anneau de feu », même en dehors de la trajectoire de l'éclipse annulaire complète. Cette perspective unique offre aux scientifiques l'opportunité d'étudier la couronne étendue du Soleil avec une résolution sans précédent aux longueurs d'onde radio.

Bin Chen, astrophysicien solaire et professeur agrégé à l'Institut de technologie du New Jersey (NJIT), qui codirige les recherches sur le soleil d'OVRO-LWA, a souligné l'importance de cette observation. En utilisant le limbe de la Lune comme un « fil de couteau » mobile, la résolution angulaire effective de la couronne solaire peut être considérablement améliorée.

La mise à niveau d'OVRO-LWA, soutenue par la National Science Foundation, a permis au télescope d'observer le ciel plus rapidement que tout autre radiotélescope fonctionnant à des fréquences inférieures à 100 MHz. Ce puissant instrument permet une surveillance continue du ciel, fournissant des informations précieuses sur divers phénomènes astronomiques, notamment les éjections de masse coronale des étoiles proches, le magnétisme des exoplanètes et l'univers primitif.

Grâce à sa capacité à capturer des images radio de l’éclipse solaire, OVRO-LWA offre une perspective nouvelle et précieuse sur notre étoile la plus proche, ouvrant de nouvelles voies pour l’exploration et la compréhension scientifiques.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le réseau de longueurs d'onde longues (LWA) ?

Le Long Wavelength Array (LWA) est un radiotélescope conçu pour observer et étudier les objets célestes à de grandes longueurs d'onde, allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres. Il est capable de capturer les ondes radio émises par diverses sources astronomiques, offrant ainsi un aperçu unique de l'univers.

Qu'est-ce que la couronne du soleil ?

La couronne est la région la plus externe de l'atmosphère solaire qui s'étend sur des millions de kilomètres dans l'espace. Il est composé de gaz ionisés extrêmement chauds qui deviennent visibles lors d’une éclipse solaire sous la forme d’une faible lueur blanche nacrée entourant le disque sombre du soleil.

Pourquoi les observations radio des éclipses sont-elles importantes ?

Les observations radio des éclipses offrent aux scientifiques une perspective différente sur la couronne solaire et les phénomènes associés. En étudiant l’émission des ondes radio de la couronne, les chercheurs peuvent mieux comprendre sa dynamique, ses champs magnétiques et d’autres propriétés qui ne sont pas facilement observables par les observations traditionnelles en lumière visible. Ces perspectives uniques améliorent notre compréhension du soleil et de son impact sur le système solaire.