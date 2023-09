Des scientifiques réussissent à cultiver un organe humain à l’intérieur d’un cochon

By

Les scientifiques ont franchi une étape majeure dans la recherche médicale en réussissant à faire croître un organe humain à l’intérieur d’un autre animal. Dans une étude révolutionnaire publiée dans la revue Cell Stem Cell, des chercheurs ont inséré des cellules souches humaines dans des embryons de porc génétiquement modifiés. Lorsque ces embryons ont été implantés dans des mères porcines de substitution, ils ont développé des reins humains à un stade précoce en 28 jours environ.

Les tentatives précédentes visant à cultiver des organes humains chez le porc avaient échoué, ce qui faisait de cette réalisation une avancée importante dans le domaine. Les chercheurs espèrent que cette technologie pourra un jour contribuer à remédier à la pénurie d’organes humains nécessaires à la transplantation.

Les reins sont des organes vitaux chargés de filtrer le sang et d’éliminer les déchets et l’excès d’eau du corps. Ils sont couramment transplantés, mais la demande de reins dépasse de loin l’offre. Par exemple, en 2020, environ 100,000 23,000 personnes aux États-Unis étaient sur la liste d’attente pour une greffe de rein, mais seulement XNUMX XNUMX en ont reçu une.

Une solution potentielle à la pénurie d’organes consiste à intégrer des cellules souches pluripotentes induites (CSPi), qui peuvent se développer en n’importe quel type de cellule, dans les embryons d’autres mammifères. Les porcs constituent un choix particulièrement prometteur pour ce processus, car leurs organes sont similaires à ceux des humains et leur développement embryonnaire est comparable. Cependant, des difficultés surviennent car les cellules porcines de l’embryon ont tendance à supplanter les cellules humaines et ont des besoins nutritionnels et chimiques différents.

Dans cette étude, les chercheurs ont surmonté ces défis en utilisant la technologie CRISPR pour désactiver des gènes spécifiques responsables du développement rénal chez les embryons de porc. Cela a permis aux CSPi humaines de combler le vide dans le développement rénal. L'équipe a également manipulé les iPSC humaines pour qu'elles correspondent au stade de développement des cellules de porc, améliorant ainsi l'intégration.

Les chercheurs ont implanté 1,820 13 de ces embryons mixtes chez 50 mères porcines de substitution et ont interrompu les grossesses environ un mois plus tard pour extraire les embryons. Cinq de ces embryons contenaient des reins à un stade précoce composés de 60 à XNUMX % de cellules humaines, structurellement normales pour ce stade de développement. Il est important de noter que les cellules humaines étaient principalement présentes dans les reins et n’apparaissaient pas dans d’autres tissus susceptibles de soulever des problèmes éthiques.

Bien que cette technologie soit encore loin d’être utilisée pour la transplantation d’organes humains, elle ouvre de nouvelles possibilités pour étudier le développement des organes humains et les maladies du développement. En plus de résoudre le problème du rejet immunitaire et d’améliorer l’efficacité, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour faire progresser cette technologie.

Dans l’ensemble, cette étude révolutionnaire représente un pas en avant significatif, offrant de l’espoir pour de futurs progrès dans le domaine de la transplantation d’organes et dans notre compréhension du développement des organes humains.

Sources:

– J. Wang et al/Cell Stem Cell 2023