Le futur supercontinent : Pangea Ultima

Une étude récente publiée dans Nature Geosciences examine la formation d’un futur supercontinent appelé Pangea Ultima, qui devrait se produire dans 250 millions d’années. L'étude, dirigée par l'Université de Bristol, vise à comprendre les changements climatiques potentiels qui pourraient survenir à la suite de processus naturels plutôt que d'un changement climatique provoqué par l'homme.

Selon l'étude, la formation de Pangea Ultima entraînera des températures extrêmes, rendant le nouveau supercontinent inhospitalier pour la vie des mammifères. Deux facteurs clés contribuent à la hausse drastique des températures. Premièrement, la fusion de tous les continents par l’activité tectonique va accroître le volcanisme. Alors que les volcans agissent généralement comme des régulateurs de température en libérant du dioxyde de carbone et en réchauffant naturellement la planète, un volcanisme excessif entraînera des niveaux élevés de dioxyde de carbone et des augmentations de température ultérieures. Deuxièmement, à mesure que le Soleil vieillit, il émettra davantage d’énergie et de chaleur, amplifiant encore davantage la hausse des températures sur Terre.

Les chercheurs ont utilisé des modèles climatiques informatiques pour simuler les conditions environnementales de Pangea Ultima, notamment l’humidité, la pluie, le vent et la température. Leurs résultats suggèrent que seule une petite partie, entre 8 et 16 pour cent, de la masse continentale de Pangea Ultima restera habitable pour les mammifères. L'étude prévoit des températures allant de 40 à 50 degrés Celsius, avec des niveaux d'humidité élevés. De telles conditions rendraient impossible la survie des mammifères, y compris les humains, en raison de leur incapacité à refroidir leur corps par la transpiration.

Il est important de noter que tout au long de l’histoire de la Terre, il y a eu plusieurs supercontinents. La Pangée, le supercontinent le plus récent, est le plus connu. La formation des supercontinents est le résultat de la tectonique des plaques, où la surface de la Terre est divisée en plaques qui entrent en collision et se subductent sur de longues périodes.

Bien que Pangea Ultima présente un avenir potentiellement désastreux, elle rappelle le climat complexe et en constante évolution de la Terre. Comprendre l’impact des processus naturels sur le changement climatique peut donner un aperçu des scénarios futurs. D’autres recherches sur les supercontinents continueront de faire la lumière sur l’habitabilité de notre planète dans les années et décennies à venir.

