Le paysage des vols spatiaux habités est sur le point de connaître un changement important, 2024 étant en passe d’être une année révolutionnaire pour les lancements orbitaux basés aux États-Unis. Au total, sept missions, dont le décollage est prévu depuis le Centre spatial Kennedy et la Station spatiale de Cap Canaveral, devraient envoyer 26 astronautes en orbite. Il s'agit du plus grand nombre de lancements en équipage depuis la Space Coast depuis 2009, année où il y avait eu cinq lancements de navettes spatiales avec 35 astronautes à bord. De plus, si tout se passe comme prévu, 2024 verra le plus grand nombre de lancements en équipage depuis 1997, qui a vu huit missions de navette spatiale.

SpaceX a joué un rôle crucial dans la relance des vols spatiaux habités aux États-Unis depuis la conclusion du programme de navette spatiale. Le décollage réussi par l'entreprise du Crew Dragon Endeavour en mai 2020, transportant des astronautes de la NASA vers la Station spatiale internationale (ISS), a ouvert la voie à une nouvelle ère de vols spatiaux commerciaux. Depuis lors, SpaceX est le seul lanceur d'humains basé aux États-Unis, entreprenant une combinaison de missions dans le cadre du programme d'équipage commercial de la NASA et d'entreprises privées vers l'ISS et des vols orbitaux.

Alors que nous nous tournons vers 2024, des perspectives encore plus passionnantes se profilent à l’horizon. SpaceX prévoit cinq missions record, dont la mission Axiom Space 3, qui impliquera une courte visite à l'ISS. La mission Crew-8 enverra quatre membres d'équipage de remplacement à la station spatiale pour un séjour de six mois. En outre, il y a des attentes pour le premier vol en équipage du programme Artemis de la NASA, avec le vaisseau spatial Orion, ainsi que pour le vol d'essai en équipage tant attendu du CST-100 Starliner de Boeing.

Ces développements marquent un tournant crucial dans l’exploration spatiale, alors que de plus en plus d’acteurs entrent dans le domaine. Outre les missions avec équipage en cours de la Russie et de la Chine, des sociétés privées comme Virgin Galactic et Blue Origin font également des progrès dans le domaine des vols suborbitaux. Cette expansion des possibilités d’accès à l’espace profitera non seulement aux superpuissances établies, mais facilitera également la collaboration mondiale, alors que les gouvernements cherchent à promouvoir leurs propres programmes d’astronautes.

Alors que nous anticipons avec impatience l’avenir des vols spatiaux habités, le nombre record de lancements basés aux États-Unis en 2024 met en évidence les progrès incroyables que nous avons réalisés et annonce une nouvelle ère d’exploration et de découverte spatiales.

