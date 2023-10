L'impact dévastateur des incendies sur le Pantanal en 2020

Le Pantanal, reconnu comme la plus grande zone humide tropicale d’eau douce et un point chaud critique pour la biodiversité, a connu de graves incendies en 2020. Les incendies ont détruit environ 30 % de la partie brésilienne du biome, soit l’équivalent d’une superficie de 44,998 14,307 kilomètres carrés. Cela dépasse les estimations précédentes, qui variaient entre 36,017 XNUMX km² et XNUMX XNUMX km².

Des chercheurs de l'Institut national de recherche spatiale (INPE) du Brésil ont utilisé des images satellite du satellite SENTINEL-2 de l'Agence spatiale européenne pour estimer avec précision l'étendue des zones brûlées. Cette approche a atteint une précision remarquable de 96 %, dépassant de loin les autres modèles satellitaires pour le Pantanal. Les résultats de l’étude contribueront à améliorer les estimations des traces de gaz et d’aérosols associés à la combustion de la biomasse.

Il est crucial d'évaluer l'impact des incendies sur les écosystèmes et la biodiversité dans les régions sensibles au climat telles que le Pantanal, en particulier compte tenu de l'intensification potentielle de la sécheresse provoquée par El Niño cette année. La partie nord du Pantanal et les zones adjacentes du bassin supérieur du Paraguay pourraient devenir plus sèches et plus sensibles aux incendies.

L'étude met en évidence les atouts de l'imagerie satellite fournie par l'instrument multispectral (MSI) à bord de SENTINEL-2, notamment sa résolution spatiale supérieure de 20 mètres, qui offre des informations détaillées sur les zones brûlées, et une résolution temporelle de 5 jours.

La crise des incendies du Pantanal en 2020 a été principalement causée par une sécheresse extrême, et comprendre l’impact de ces événements météorologiques sur le biome et sa biodiversité est essentiel pour les programmes de gestion et d’atténuation des incendies. Ces informations peuvent aider les agences environnementales et les pompiers à déterminer les zones et les actions prioritaires pour combattre ou contrôler les incendies.

Les conséquences des incendies dans le Pantanal ont été considérables. La région connaît généralement des niveaux d’eau élevés pendant la saison des pluies, mais une sécheresse prolongée en 2019 suivie d’une aggravation des conditions en 2020 a entraîné une réduction de 34 % de la superficie de l’eau par rapport à la moyenne. La superficie totale brûlée était 200 % supérieure à la moyenne à long terme, 35 % ayant été brûlés pour la première fois dans l'histoire enregistrée.

L'impact écologique des incendies a été dévastateur, notamment pour la population de jaguars, la plus grande espèce féline des Amériques. Les incendies ont détruit 45 % de la population estimée de jaguars, affectant 79 % de leur domaine vital et 54 % des zones protégées. On estime qu'environ 16 millions de petits animaux et 944,000 XNUMX animaux plus gros ont péri dans les incendies de forêt.

Le coût économique de la restauration des zones touchées est estimé à 123 millions de dollars. En outre, le nombre d'hospitalisations pour problèmes respiratoires a augmenté dans les États du Mato Grosso et du Mato Grosso do Sul, soulignant encore davantage les effets nocifs des incendies sur la santé humaine.

L'étude souligne la nécessité d'efforts continus pour améliorer l'exactitude des données et générer des estimations plus précises, permettant une meilleure gestion des incendies et une meilleure conservation de l'environnement dans le Pantanal et d'autres régions vulnérables.