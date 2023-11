Nouvelles informations sur les mystérieux transitoires de lumière dans le ciel nocturne

By

Dans une étude fascinante menée par l'Observatoire Palomar près de San Diego, en Californie, les astronomes ont documenté un phénomène particulier qui s'est produit le 19 juillet 1952. Leur étude du ciel nocturne a capturé une image de trois étoiles situées à proximité les unes des autres à 8 heures : 52 heures. Cependant, lorsqu'une deuxième image a été prise à 9h45, les étoiles avaient complètement disparu.

Cette disparition a suscité l'intérêt d'une équipe de chercheurs dédiée à l'étude de ces événements transitoires. Ils ont exploré diverses explications plausibles, en commençant par une enquête approfondie sur les images et les catalogues ultérieurs. Leurs découvertes ont révélé que les objets n’étaient présents dans aucune image ultérieure de la même région s’étalant sur 69 ans.

Pour garantir la précision, l’équipe a comparé les transitoires avec d’autres étoiles capturées à proximité. Étonnamment, malgré les différences de taille, les formes des objets sont restées étonnamment similaires. Les chercheurs ont conclu que les transitoires sont en effet des sources de lumière ponctuelles non résolues. Ils ont exclu la possibilité de sources mobiles telles que des avions, des astéroïdes ou des particules élémentaires, ainsi que des défauts de la plaque photographique.

Considérant la disparition simultanée des trois objets, les chercheurs ont écarté la notion de gradation indépendante. Ils ont également exploré la possibilité que les objets se soient brièvement éclairés en raison d'un événement commun. Cependant, si les trois objets distincts en étaient responsables, ils devraient être situés à proximité les uns des autres, potentiellement au sein de notre système solaire.

Les implications de cette proximité suggèrent que les objets pourraient être des astéroïdes ou d'autres corps célestes situés dans le nuage d'Oort. Cela expliquerait également pourquoi ils n’ont pas été détectés lors des enquêtes ultérieures. D’un autre côté, l’équipe a proposé une alternative intéressante : la lentille gravitationnelle. Ils ont émis l’hypothèse que des objets extrêmement lourds pourraient déformer l’espace-temps, grossissant les objets distants pendant de brèves périodes.

En cherchant des réponses, les chercheurs ont reconnu l’absence d’explication définitive. Ils ont appelé à poursuivre les efforts de recherche d’événements transitoires similaires afin de faire la lumière sur ce mystère intrigant. L'étude, qui offre une nouvelle perspective sur les phénomènes célestes, a été publiée sur le serveur de pré-impression arXiv.

Questions Fréquentes

Qu'est-ce qu'un événement transitoire en astronomie ?

Un événement transitoire en astronomie fait référence à un phénomène ou à un événement temporaire et non observé à plusieurs reprises. Il peut s'agir d'objets célestes qui apparaissent ou disparaissent, présentent un comportement inhabituel ou subissent des changements soudains de luminosité.

Qu'est-ce que le nuage d'Oort ?

Le nuage d’Oort est une région hypothétique située aux confins du système solaire. On pense qu’il contient une vaste collection de corps glacés tels que des comètes et des astéroïdes, formant une coquille sphérique autour du soleil. On pense que le nuage d’Oort s’étend à des milliers d’unités astronomiques (UA) du soleil.

Qu’est-ce que la lentille gravitationnelle ?

La lentille gravitationnelle est un phénomène dans lequel le trajet de la lumière est courbé lorsqu'elle passe à proximité d'un objet massif, comme une galaxie ou un trou noir. Cette courbure de la lumière peut amplifier ou déformer l’apparence des objets situés derrière la lentille gravitationnelle.