Tom Mueller, PDG d'Impulse Space, parle de SpaceX, des manœuvres orbitales et de l'avenir de la logistique dans l'espace

Dans une récente interview avec Space.com, Tom Mueller, fondateur et PDG d'Impulse Space, a réfléchi sur son passage chez SpaceX, a partagé les leçons apprises d'Elon Musk et a discuté des objectifs de sa nouvelle entreprise dans le secteur des services logistiques dans l'espace. .

Mueller, un ingénieur aérospatial renommé, a été personnellement recruté par Elon Musk en 2002 pour aider à relancer SpaceX. En tant que premier employé de l'entreprise, Mueller a joué un rôle clé dans le développement du moteur-fusée Merlin, qui propulse la fusée Falcon 9 et le lanceur Falcon Heavy de SpaceX.

Fin 2020, Mueller a quitté SpaceX pour créer Impulse Space, une startup basée en Californie qui se concentre sur la fourniture de véhicules de manœuvre orbitale précis pour la livraison de charges utiles du dernier kilomètre en orbite terrestre basse (LEO). Le vaisseau spatial Mira et les systèmes de propulsion de la société sont conçus pour fournir plusieurs charges utiles sur des orbites personnalisées à partir d'un seul lancement, offrant ainsi plus de flexibilité et d'efficacité dans la logistique orbitale.

La première mission orbitale d'Impulse Space, LEO Express-1, est prévue pour novembre 2022 à bord de la mission de covoiturage Transporter-9 de SpaceX. La société prévoit également une mission sur Mars avec Relativity Space en 2026.

Au cours de l’interview, Mueller a partagé qu’au début de SpaceX, très peu de gens croyaient à la vision de fusées et de vaisseaux réutilisables vers Mars. Il a rappelé les défis liés à la construction de la fusée Falcon 1 et la quasi-faillite de l'entreprise. Cependant, la persévérance de SpaceX a porté ses fruits et la fusée Falcon 9 est désormais reconnue comme le véhicule le plus fiable et le plus rentable de l'histoire.

En tant que responsable de la conception du moteur Merlin du Falcon, Mueller a souligné le premier lancement du Falcon Heavy en 2018 et le premier amarrage à la Station spatiale internationale comme des moments marquants de sa carrière. Il a souligné l'importance de ces réalisations pour démontrer les capacités de la technologie des fusées de SpaceX.

Interrogé sur ses objectifs pour Impulse Space, Mueller a exprimé sa confiance dans le potentiel du vaisseau spatial de SpaceX, mais a reconnu ses défis pour atteindre des orbites à plus haute énergie. Impulse Space vise à combler cette lacune en fournissant un vaisseau spatial propulsif efficace et peu coûteux qui peut faciliter le voyage vers des orbites énergétiques plus élevées dans le système solaire interne.

Mueller a expliqué que le rôle d'Impulse Space dans la logistique orbitale est d'offrir un placement personnalisé des charges utiles sur différentes orbites. Avec la capacité de naviguer dans l'espace 3D et de répondre à diverses exigences d'altitude, d'avion et de timing, Impulse Space vise à fournir un placement optimal pour la charge utile de chaque client. La société se concentre également fortement sur l’exploration au-delà de la Terre, y compris des missions sur la Lune et d’autres planètes.

En conclusion, la vaste expérience de Tom Mueller chez SpaceX et sa nouvelle entreprise avec Impulse Space démontrent son engagement à faire progresser la propulsion des fusées et les manœuvres orbitales. Grâce à des technologies innovantes et à une concentration sur les solutions centrées sur le client, Impulse Space est sur le point de contribuer à l'avenir de la logistique spatiale.

Définitions:

– Propulsion de fusée : science et technologie permettant de propulser des fusées ou d’autres engins spatiaux pour l’exploration spatiale ou d’autres applications.

– Manœuvre orbitale : Action de modifier l’orbite d’un vaisseau spatial ou d’un satellite en utilisant des systèmes de propulsion pour ajuster sa vitesse et sa trajectoire.

– Orbite terrestre basse (LEO) : région de l'espace autour de la Terre avec une altitude comprise entre environ 160 et 2,000 100 kilomètres (1,240 et XNUMX XNUMX miles).

– Propulsion : Action ou processus consistant à conduire ou à avancer, notamment en utilisant une source d’énergie pour le mouvement ou la puissance.

