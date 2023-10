Amélioration de l'efficacité de la luminescence et de la stabilité thermique des phosphores émetteurs NIR

Les diodes électroluminescentes converties en phosphore (PC-LED) émettant dans le proche infrarouge (NIR) ont attiré l'attention dans les domaines technologiques émergents tels que la vision nocturne et la bio-imagerie. Cependant, le développement de ces PC-LED a été confronté à des défis en raison du manque de matériaux phosphorescents haute performance émettant dans le NIR et pouvant être excités par la lumière bleue. L’un des types de matériaux prometteurs pour relever ces défis est celui des grenats de type A3B2C3O12, qui offrent des structures accordables et un environnement compact et coordonné.

Dans une étude récente publiée dans Light: Science & Applications, des scientifiques de l'Institut de chimie appliquée de Changchun et de l'Université des géosciences de Chine ont rapporté une stratégie visant à améliorer simultanément l'efficacité de la luminescence et la stabilité thermique du Ca3Y2-2x(ZnZr)xGe3O12 émetteur NIR : Phosphores de grenat Cr. Les chercheurs y sont parvenus en utilisant une technique de co-substitution d’unités chimiques, qui n’a entraîné qu’un léger décalage dans la longueur d’onde d’émission.

L'étude a révélé que l'efficacité et la stabilité thermique des phosphores de grenat dopés au Cr3+ dépendent de facteurs tels que la présence d'ions Cr4+, ​​qui absorbent la lumière NIR, et la rigidité structurelle. En remplaçant [Zn2+–Zr4+] par [Y3+–Y3+], les chercheurs ont minimisé la présence d’ions Cr4+ et favorisé les centres d’émission bénéfiques de Cr3+, entraînant une efficacité de luminescence plus élevée.

De plus, l’introduction de l’unité [Zn2+ – Zr4+] a amélioré la rigidité de la structure cristalline, conduisant à une excellente stabilité thermique. Les luminophores émetteurs NIR développés ont montré des applications potentielles dans le cryptage de l'information, l'imagerie des tissus biologiques et la vision nocturne.

Cette étude fournit des informations précieuses sur l’optimisation des propriétés de luminescence des phosphores de grenat dopés au Cr3+. Les résultats pourraient ouvrir la voie à une exploration et à un développement plus approfondis de matériaux phosphorescents à haute performance émettant dans le NIR.

Référence:

Dongjie Liu et al, Conversion de Valence et reconstruction de site dans un grenat activé au chrome émettant dans le proche infrarouge pour une amélioration simultanée de l'efficacité quantique et de la stabilité thermique, Light : Science & Applications (2023). DOI : 10.1038/s41377-023-01283-3

La source:

Académie chinoise des sciences