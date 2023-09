Des scientifiques développent un photodétecteur à très large bande utilisant du graphène à double couche torsadée

Des chercheurs de l'ICFO et leurs collaborateurs ont développé un nouveau photodétecteur ultra-large bande utilisant du graphène double bicouche torsadé (TDBG). Ce nouvel appareil est capable de détecter efficacement la lumière sur une large gamme spectrale, du térahertz lointain au proche infrarouge. Le photodétecteur élimine le besoin de champs électriques externes et offre une évolutivité pour les applications industrielles.

Des réseaux de photoconducteurs traditionnels basés sur des éléments de tellurure de mercure et de cadmium sont actuellement utilisés pour l'imagerie hyperspectrale, mais ils ne sont pas efficaces sur l'ensemble du spectre et sont incapables de détecter les longueurs d'onde térahertz. En revanche, TDBG a le potentiel de surmonter ces limitations et d’améliorer les performances et l’efficacité de la détection de la lumière.

Les chercheurs ont fabriqué des dispositifs TDBG en faisant tourner deux piles de graphène bicouche selon un grand angle. Ces dispositifs créent leur propre champ électrique intrinsèque sans avoir recours à des électrodes supplémentaires, ce qui les rend évolutifs pour une production de masse. L’équipe a ensuite mené des expériences approfondies pour étudier la photoréponse et la photoconductivité du TDBG.

Les résultats ont montré que le photodétecteur ultra-large bande TDBG présente une bonne efficacité quantique, une photoconductivité améliorée grâce au blindage intercouche et une évolutivité sans avoir besoin de portes externes. Cette avancée ouvre des possibilités pour un large éventail d’applications, notamment la conduite autonome, la surveillance environnementale, les soins de santé, l’exploration spatiale, l’agriculture et la transformation alimentaire.

Cette recherche met en évidence le potentiel du graphène double bicouche torsadé en tant que matériau hautement efficace et polyvalent pour la photodétection.

