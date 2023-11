Améliorer la séquestration naturelle du carbone : le rôle de la qualité de l’air

Une nouvelle étude menée par une équipe de recherche dirigée par la Carnegie Institution for Science a mis en lumière la façon dont la pollution de l'air affecte la capacité des plantes à éliminer le dioxyde de carbone de l'atmosphère par la photosynthèse. Les résultats, publiés dans les Actes de l'Académie nationale des sciences, soulignent l'impact significatif de la pollution particulaire sur la productivité des écosystèmes et mettent en évidence les avantages potentiels d'une meilleure qualité de l'air.

Les plantes jouent un rôle crucial dans l’atténuation du changement climatique grâce à la photosynthèse. En convertissant la lumière solaire en énergie chimique, ils absorbent le dioxyde de carbone de l’air et le stockent sous forme de matière biologique. Cependant, les particules d’aérosol produites par les activités humaines telles que les déplacements domicile-travail et la combustion de combustibles fossiles peuvent diminuer ce processus vital. Ces particules contribuent non seulement à une mauvaise qualité de l’air et à des problèmes de santé humaine, mais elles diffusent ou absorbent également la lumière du soleil, comme si elles étaient à l’ombre, entravant ainsi la croissance des plantes.

Grâce à des mesures satellitaires, les chercheurs ont observé une corrélation entre l'activité photosynthétique et la pollution par les aérosols. Ils ont découvert que les plantes captent plus de carbone le week-end et pendant les confinements liés au COVID-19, lorsque la production industrielle est réduite et les déplacements domicile-travail limités. Cela suggère que la réduction de la pollution particulaire tout au long de la semaine pourrait potentiellement améliorer la séquestration naturelle du carbone par les plantes.

En maintenant les niveaux d’activité photosynthétique du week-end, on estime qu’entre 40 et 60 mégatonnes de dioxyde de carbone pourraient être éliminées de l’atmosphère chaque année. De plus, cette réduction de la pollution pourrait augmenter la productivité agricole sans nécessiter de terres supplémentaires. Ces résultats ont des implications politiques importantes pour les gouvernements qui cherchent à réduire la pollution par le carbone et à atteindre les objectifs climatiques.

Les connaissances de l'étude sur le cycle hebdomadaire de l'activité photosynthétique et sa relation avec la pollution par les aérosols offrent une nouvelle perspective sur l'importance de la qualité de l'air dans l'amélioration de la séquestration naturelle du carbone. L’amélioration de la qualité de l’air profite non seulement à la santé humaine, mais contribue également à la lutte contre le changement climatique. Cette recherche souligne la nécessité de poursuivre les efforts pour réduire la pollution particulaire et donner la priorité aux pratiques durables afin de maximiser le potentiel des plantes à atténuer les émissions de carbone.

Questions fréquentes

1. Qu’est-ce que la photosynthèse?

La photosynthèse est le processus par lequel les plantes convertissent la lumière du soleil en énergie chimique. Ils absorbent le dioxyde de carbone de l’air et l’utilisent pour produire des glucides et des graisses, tout en libérant de l’oxygène comme sous-produit.

2. Comment la pollution de l’air affecte-t-elle la photosynthèse ?

La pollution de l’air, en particulier la pollution particulaire causée par les particules d’aérosol, peut entraver la photosynthèse. Ces particules peuvent diminuer la qualité de l’air, avoir un impact négatif sur la santé des plantes et réduire leur capacité à absorber la lumière du soleil et à effectuer efficacement la photosynthèse.

3. Quelles sont les implications d’une amélioration de la qualité de l’air sur la séquestration du carbone ?

Une meilleure qualité de l’air peut entraîner une augmentation de la séquestration du carbone par les plantes. En réduisant la pollution particulaire tout au long de la semaine, à l’instar des niveaux observés le week-end, on estime qu’entre 40 et 60 mégatonnes de dioxyde de carbone pourraient être éliminées de l’atmosphère chaque année, contribuant ainsi à lutter contre le changement climatique.

4. Comment cette recherche contribue-t-elle à la durabilité agricole ?

Comprendre l’impact de la pollution par les aérosols sur la photosynthèse fournit des informations précieuses pour la durabilité agricole. En donnant la priorité à l’amélioration de la qualité de l’air, la productivité agricole peut être augmentée sans avoir besoin de terres supplémentaires, ce qui s’aligne sur les efforts visant à réduire l’empreinte carbone et à atteindre zéro émission nette dans l’agriculture.