Le ronronnement du chat : le mécanisme du pilote automatique expliqué

Des chercheurs ont découvert le secret du ronronnement d'un chat. Il s'avère que le son distinctif est produit par des coussinets spongieux dans les cordes vocales d'un chat, appelés « coussinets ronronnants ». Ces coussinets augmentent la densité des cordes vocales, les faisant vibrer plus lentement, ce qui entraîne un grondement grave qui fait la joie des propriétaires de chats.

Auparavant, les scientifiques étaient intrigués par la façon dont les chats, malgré leurs cordes vocales plus courtes, parvenaient à produire des sons de basse fréquence généralement émis par des animaux plus gros. Cependant, les recherches menées par une équipe internationale dirigée par le spécialiste de la voix Christian Herbst suggèrent que le ronronnement pourrait être un comportement aérodynamique passif qui se poursuit automatiquement après que le cerveau envoie un signal de déclenchement, remettant en question la croyance selon laquelle les contractions musculaires actives provoquent le ronronnement.

Les vibrations des cordes vocales associées au ronronnement impliquent un mode vocal spécial avec un long quotient fermé, similaire au registre « frites vocales » chez l'homme. Les alevins vocaux se caractérisent par un son grave et rauque produit par la vibration des cordes vocales à une très basse fréquence. Les coussinets ronronnants des chats fonctionnent de la même manière pour leur permettre de ronronner malgré leurs cordes vocales plus courtes.

Les fibres de collagène et d'élastine présentes dans les tissus conjonctifs des cordes vocales atténuent les hautes fréquences des sons des chats, tout comme chez les chats rugissants. Ces structures, qui peuvent mesurer jusqu'à 4 millimètres de diamètre, avaient déjà été découvertes chez le chat domestique mais n'avaient pas été étudiées en relation avec le ronronnement.

Dans une expérience, les chercheurs ont retiré les larynx de chats domestiques décédés et ont pressé les cordes vocales l'une contre l'autre tout en y faisant passer de l'air chaud et humidifié. Étonnamment, les huit larynges ont produit un ronronnement sans aucune contraction musculaire ni entrée neuronale, prouvant que la contraction musculaire n’est pas essentielle au ronronnement.

Bien que la raison exacte pour laquelle les chats ronronnent reste encore un mystère, certaines théories suggèrent que le ronronnement indique du contentement et encourage l'interaction avec les humains. Les recherches suggèrent également que le ronronnement pourrait avoir des propriétés curatives.

La nouvelle compréhension du ronronnement pourrait conduire à de nouvelles connaissances sur le rôle du ronronnement dans la santé et le bien-être d'un chat. Cela pourrait également ouvrir la voie au développement de technologies imitant le ronronnement, comme des dispositifs apaisants pour chats ou de nouveaux traitements contre la douleur et l’anxiété chez les chats et les humains.

Source : Biologie actuelle