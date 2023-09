Révéler les formes 3D et la dynamique des skyrmions magnétiques dans les matériaux en vrac

By

Des scientifiques de l'Institut national des normes et de la technologie (NIST) ont réalisé une avancée majeure dans la compréhension des formes et de la dynamique 3D de petits arrangements magnétiques atomiques ressemblant à des tornades, appelés skyrmions, dans des matériaux en vrac. Les Skyrmions ont le potentiel de révolutionner le traitement et le stockage de l’information, car ils nécessitent beaucoup moins d’énergie que les méthodes actuelles.

Le traitement traditionnel de l’information binaire repose sur des états de charge électrique, qui génèrent de la résistance et de la chaleur. En revanche, les skyrmions offrent une solution plus efficace en manipulant et en stockant les informations dans des états magnétiques stables, en utilisant le spin (polarité magnétique) des particules atomiques au lieu de la charge électrique. Ce domaine de recherche est connu sous le nom de spintronique.

L'équipe dirigée par le NIST s'est concentrée sur les skyrmions magnétiques, qui se forment naturellement dans certains réseaux atomiques en raison des propriétés magnétiques et électriques des atomes environnants. Ces skyrmions ont généralement une taille comprise entre 20 et 200 nanomètres.

Pour étudier les formes 3D et la dynamique des skyrmions, les chercheurs ont utilisé l’imagerie neutronique et un algorithme de reconstruction. Ils ont créé des échantillons en vrac contenant des tubes skyrmion empilés et ont dirigé un faisceau de neutrons vers les échantillons. En faisant tourner les échantillons progressivement et en combinant les « tranches » résultantes, l’équipe a pu créer une image 3D des tubes skyrmion.

La recherche a révélé que les tubes skyrmion présents dans les matériaux en vrac ne forment pas des formes cohérentes en raison de défauts et d'asymétries du réseau. La compréhension de ces effets et de la manière de manipuler le matériau pour les contrôler est cruciale pour la poursuite des recherches et les applications potentielles.

Les résultats de cette étude ouvrent la porte à l’utilisation des skyrmions pour un traitement et un stockage plus efficaces des informations. En perçant les mystères de la dynamique des skyrmions, les scientifiques peuvent explorer de nouvelles possibilités pour l’avenir de la spintronique.

La source:

– Physique de la nature (2023)

– NIST